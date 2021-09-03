【油價急彈】中石化逆市急彈近４％，專家看好新能源轉型籲繼續揸

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻３日報道》受美國原油庫存下降及颱風艾達吹襲衝擊石油產能的

影響，油價顯著反彈，帶動「三桶油」造好，中石化（００３８６）半日升近４％，為表現最佳

藍籌。大行唱好電力股受惠電價上漲，板塊持續獲資金追捧，華潤電力（００８３６）升逾３％

，續創近１４年新高。不過，專家認為，電力股估值過高，有貨應先食胡離場，建議轉吼中石化

。



＊三桶油、電力股急彈，大行唱好電價上漲＊



美國颶風艾達對墨西哥灣石油和天然氣設施造成破壞，國際油價上漲。紐約期油、布蘭特期

油均急漲２％，帶挈三桶油半日彈介乎２至４％，當中中石化表現最標青，升３﹒９５％，報３

﹒９５元。

除了油股外，電力股亦持續強勢。在大行唱好下，華潤電力半日高見２１﹒７５元，收市升

１﹒６６％，報２０﹒２５元，續創自２００７年１２月以來新高；中國電力（０２３８０）升

逾４％、大唐新能源（０１７９８）和龍源電力（００９１６）升幅介乎３至４％。

中信證券發表報告，指內蒙、寧夏等多省陸續放寬開火電電價機制中的上浮交易限制，認為

國策開始向漲電價傾斜，而電價上漲將加快火電板塊估值修復，及提升水、風、光等優質清潔能

源性價比。



＊潘鐵珊：中石化業務轉型配合國策，現價值搏率高＊



香港股票分析師協會副主席潘鐵珊在《經濟通通訊社》早上財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，中石化近年加快「油氣氫電服」綜合加能站建設，新能源業務逐漸成

熟，且是行內龍頭，配合國家節能減碳、碳中和國策。這因素尚未反映在股價，它現時估值低，

宜作長線投資，值搏率較近期強勢的電力股高。

潘鐵珊續指，中石化的週線圖走勢仍處於下降軌之內，屬弱勢股，但憧憬新能源業務日後轉

趨成熟，有利估值修復。

至於電力股，潘鐵珊認為，這板塊自七月起升勢凌厲，大部分估值過高，有貨宜減磅獲利。

他舉例，華潤電力創近１４年新高，惟股份多年來多次上試２０元後均掉頭回落，籲無貨散戶不

宜高追；至於有貨則應分四注分段減持，鎖定利潤。

