《盤後部署》港股企穩二十天線，上望２６８００點

《經濟通通訊社３日專訊》美國首次申領失業救濟人數降至肺疫爆發後新低，隔晚標指及納

指再破頂兼創收市新高，道指亦微升０﹒３７％。港股開報２５９１１點，跌１１２點，中國國

家主席習近平宣布在滬交所和深交所之外設立北京證券交易所（京交所），港交所偏淡，科技股

亦回吐。原油庫存亦下降７２０萬桶，帶動油股上揚，恆指最多跌過２７８點見２５８１１點，

收跌１８８點或跌０﹒７２％，報２５９０１點，力守二十天線（２５８６０點），主板成交

１７２１億元。國指報９２９１點，跌４９點或０﹒５３％。科指報６７２８點，跌７２點或跌

１﹒０７％。

上證綜指報３５８１點，跌１５點或０﹒４３％；深證成指報１４１７９點，跌９７點或

０﹒６８％，總成交１５７３１﹒１７億人幣，多近９﹒７％。



＊新增交易所對企業融資無特別利好＊



中證監指，首批上市企業料為現時全國中小企業股份轉讓系統（俗稱「新三板」）精選層的

６６間公司，總市值近１９００億元人幣。以去年計，上述公司平均淨利潤０﹒７５億人幣，平

均營收６﹒６８億人幣。惟特意開設另一個交易所實在令人不解，因為企業在新三板精選層掛牌

滿一年，本身已經可以轉到上交所的科創板或深交所的創業板上市，新開一個交易所對企業的估

值、融資金額實際上無任何幫助，因重點始終在企業本身，而不是掛牌的交易所。

但對於市場氣氛確實有一定幫助，至少今日中資劵商已預先炒起，未來可憧憬中央推出更多

便利措施鼓勵企業到京交所上市，進一步利好劵商。對中長線投資者而言較保守的做法是待更多

細節出台才考慮入市。

港交所今日跌幅似受投資者負面情緒主導，預期已全數反映。未來恆指走勢仍需視乎科技股

上落，今日港股可收企在二十天線以上屬利好，上望前頂位２６８００點。（ｎｓ）

