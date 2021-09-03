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03/09/2021 13:20

【國際要聞】日本首相菅義偉不競選黨內總裁選舉，擬決定辭職

　　《經濟通通訊社３日專訊》共同社報道，日本首相菅義偉擬決定辭職，另外，《日本放送協
會》報道，首相菅義偉表示將不競選執政自民黨內總裁選舉，即放棄連任機會，消息指或由下星
期接替自民黨幹事長的二階俊博競選日本首相。
　　日本首相菅義偉昨日指政府目前專注抗疫，否認早前提前解散眾議院及１０月１７日舉行眾
議院選舉的改動。而日本傳媒指。
　　菅義偉被指應對國內疫情不力，支持率急挫至低３０％低位。（ｐｓ）

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