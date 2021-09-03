《中資異動》中國擬新增北交所，港交所開跌近１％，中金漲逾半成

《經濟通通訊社３日專訊》中國主席習近平宣布設立北京證券交易所，成為繼上海及深圳後

內地第三個證券交易所。習近平未有提及細節和北京證交所的設立時間。中證監提到，成立北交

所有「三個目標」，包括構建一套契合創新型中小企業特點、涵蓋上市、交易、退市、持續監管

、投資者適當性管理等的基礎制度安排；促進北交所在多層次資本市場的紐帶作用，形成相互補

充、相互促進的中小企業直接融資成長路徑；以及培育一批「專精特新中小企業」，形成良性市

場生態。

港交所（００３８８）開跌０﹒６８％，報４９５元，成交約９萬股，涉資４３７６萬元。

證劵股造好，中金（０３９０８）升５﹒２２％，報２１﹒１５元，現價計暫連升三日，累

計升幅１６﹒９８％；中國銀河（０６８８１）升４﹒６１％，報４﹒７７元，現價計暫連升五

日，累計升幅１１﹒１９％；廣發（０１７７６）升３﹒９７％，報１５﹒７元，現價計，暫連

升四日，累計升幅１５﹒２７％。

摩根士丹利發表報告表示，內地設立北京交易所的定位是支持中小型公司，亦是這些公司中

最好的公司可以在上海和深圳交易所上市的樞紐，相信消息可支持中資券商股短期持續上升。

大摩認為，中資券商股近期的上漲，因Ａ股在本季度以來的４６個交易日中，有４１個日均

成交額超過一萬億人民幣，這預示券商股的第三季度業績表現良好；第二是一些投資者將資金頭

寸轉向更便宜的券商股；第三是流動性向好。該行認為中資券商股短期因素基本良好，並看好中

金、中信証券和廣發証券Ｈ股，各予目標價２６﹒５元、２４﹒２６元及１３﹒３元。

現時，恆生指數報２６０２２，跌６７點或跌０﹒２６％，主板成交３１﹒７６億元。國企

指數報９３１９，跌２１點或跌０﹒２３％。恆生科技指數報６７７８，跌２３點或跌０﹒３４

％。

即月期指新報２５９１１，跌１１２點，低水１１２點。即月國指期貨報９２８８，跌３５

點，低水３２點。即月科指期貨新報６７７６，跌４７點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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港交所 （００３８８） ４９５﹒００元 跌０﹒６８％

中金 （０３９０８） ２１﹒１５元 升５﹒２２％

中國銀河（０６８８１） ４﹒７７元 升４﹒６１％

廣發 （０１７７６） １５﹒７０元 升３﹒９７％

光大證券（０６１７８） ６﹒７５元 升３﹒６９％



國泰君安（０１７８８） １﹒４１元 升３﹒６８％

中信証券（０６０３０） ２１﹒０５元 升３﹒４４％

海通證券（０６８３７） ７﹒７４元 升３﹒０６％

東方證券（０３９５８） ８﹒２８元 升２﹒６０％

華興 （０１９１１） ２０﹒５０元 升６﹒００％

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（ｎｓ）

