《異動股》美團跌逾４％跑輸，網約車平台遭政府部門約談要求整改

《經濟通通訊社３日專訊》美團（０３６９０）跌４﹒２６％，報２４２﹒８元，穿五十天

線（２５０﹒５７６元），成交約１００８萬股，涉資２４﹒６億元，暫為表現最差恆指成份股

。

中國交通運輸部上日會同網信辦、工信部、公安部、國家市場監管總局等交通運輸新業態協

同監管部際聯席會議成員單位，對Ｔ３出行、美團出行、曹操出行、高德、滴滴出行、首汽約車

、嘀嗒出行、享道出行、如祺出行、陽光出行、萬順叫車等１１個網約車平台公司進行聯合約談

。約談強調，各平台公司要排查自身問題，立即整改。

約談指出，近期部分平台公司通過多種營銷手段，惡性競爭，並招募或誘導未取得許可的駕

駛員和車輛「帶車加盟」，開展非法營運，擾亂公平競爭市場秩序，影響行業安全穩定，損害司

乘人員合法權益。各平台公司要檢視自身存在的問題，立即整改不合規行為，共同維護公平競爭

的市場秩序，共同營造網約車行業規範健康發展的良好環境。

會議要求，各平台公司要強化公平競爭意識，尊重市場規則，進一步規範經營行為，不得利

用資本惡性競爭、無序擴張，不得排除和限制競爭，不得擾亂正常市場秩序，特別是不能以虛假

宣傳誘導駕駛員加入，更不能把經營風險轉嫁給駕駛員。

現時，恆生指數報２５９２２，跌１６７點或跌０﹒６４％，主板成交３００﹒６４億元。

國企指數報９２７１，跌６９點或跌０﹒７４％。恆生科技指數報６７１４，跌８６點或跌１﹒

２７％。

即月期指新報２５８３１，跌１９２點，低水９２點。即月國指期貨報９２５０，跌７３點

，低水２２點。即月科指期貨新報６７２６，跌９７點，高水１０點。

上證綜合指數報３６０１，升４點或升０﹒１２％，成交２２１５﹒４９億元人民幣。深證

成份指數報１４２６９，跌８點或跌０﹒０６％，成交２４６０﹒２７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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美團 （０３６９０） ２４２﹒８元 跌４﹒２６％

騰訊 （００７００） ４８７﹒２元 跌１﹒７７％

阿里巴巴（０９９８８） １６５﹒７元 跌３﹒１０％

京東集團（０９６１８） ３１４﹒８元 跌０﹒０６％

百度 （０９８８８） １５８﹒８元 跌２﹒７０％

小米 （０１８１０） ２５﹒３元 無升跌

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（ｎｓ）

