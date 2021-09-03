【京交所】中證監：京交所退市公司符合條件可退到創新層和基礎層

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》中證監公眾公司部副主任楊喆表示，在尊重

中小企業經營特點的基礎上，強化市場出清功能，建立差異化需求安排，北京證券交易所退市公

司符合條件的，可以退到創新層和基礎層繼續交易，存在重大違法違規的，應當直接退出市場。



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