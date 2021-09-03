【京交所】中證報：精選層企業股東掃描，券商佔據「半壁江山」

《經濟通通訊社３日專訊》中證監昨日（２日）表示，將以現有的新三板精選層為基礎組建

北京證券交易所。《中國證券報》梳理當前６６家精選層企業的股東發現，有３０家Ａ股上市公

司以直接或者間接的方式參與了精選層投資，類型包括母子公司、上下游夥伴、財務投資等，其

中更有１４家企業的股東為券商。

舉例來說，中國寶安（深：０００００９）合計持有精選層企業貝特瑞６８﹒２６％股權。

華邦健康（深：００２００４）持有穎泰生物的６５﹒５１％股權。創元科技

（深：０００５５１）是蘇軸股份的控股股東，持股４２﹒７９％。精華製藥

（深：００２３４９）是森萱醫藥的控股股東，持股７２﹒３１％。中航光電

（深：００２１７９）為富士達的控股股東，持股達４６﹒６４％。

券商股東方面，在第一家披露擬轉板上市的精選層企業觀典防務的股東名單中，中信證券

（０６０３０）（滬：６０００３０）、安信證券、東北證券（深：０００６８６）、中國銀河

（０６８８１）（滬：６０１８８１）持有該公司股份分別為１﹒９８％、１﹒０３％、

０﹒９３％、０﹒７２％。而中泰證券（滬：６００９１８）、中國銀河、第一創業

（深：００２７９７）、國海證券（深：０００７５０）持有智新電子的股份分別為

３﹒９９％、１﹒７５％、１﹒０５％、０﹒５９％。

業內人士指，北京證券交易所成立首先利好券商行業，京交所將在未來形成巨大市場增量，

帶動佣金、資管業務、研究業務、基金業務等，券商的各項業務收入都會相應增加。（ｌｃ）

