《午市前瞻》港股兩萬六爭持，專家指港匯升顯資金流入，利好後市

《經濟通通訊社３日專訊》恆生指數半日收市報２５９４８，跌１４２點或０﹒５４％，主

板成交７８３﹒７億元。恆生中國企業指數報９２９８，跌４２點或０﹒４６％。恆生科技指數

報６７３４，跌６６點或０﹒９８％。



＊張智威：京交所成立或對香港股市影響不大＊



恆指２６０００點上落，但仍能守穩２０天移動平均線。信誠證券聯席董事張智威向《經濟

通通訊社》表示，須留意未來一日恆指能否守住保力加通道中軸線約２５８００水平，若能守穩

便可以上望２６７００點。另外港匯指數上升，反映資金流入。兩方面同時向好，對港股後市有

利。

國家主席習近平在全球服務貿易峰會上宣布將設立北京證券交易所，港股券商類股份普遍造

好。張智威認為京交所成立對整體港股無甚影響，因為香港股市有不少獨有優勢，包括自由流通

及美元結算等等，其他股市均難以取代。他指，京交所成立或對港交所有些微影響，因為中資公

司有可能轉移至北京上市，但影響實際不大，認為心理影響反而較大。

ＡＴＭ現時主要窄幅上落為主，張智威認為現時騰訊（００７００）低於５００元都值得買

入，因為公司估值應在６００元之上，但現時只要稍有升幅便獲利盤湧現，故股價升幅受限。（

ｈｃ）

