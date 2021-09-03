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03/09/2021 17:49

【北水炒Ｄ乜】淨流入１５﹒８億人幣，續買快手再沽騰訊

　　《經濟通通訊社３日專訊》恆指低開６７點，報２６０２２點。最高跌３７點報２６０５２
點，最低跌２７８點報２５８１１點。恆指收報２５９０１點，跌１８８點或０﹒７２％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１５﹒８億元人民幣，增加８﹒７％。北水淨買入最多的個股
依次是快手（０１０２４）、中國移動（００９４１）、華潤電力（００８３６）；淨賣出最多
的依次是騰訊控股（００７００）、香港交易所（００３８８）、中芯國際（００９８１）。
　　主板成交１７２１億元增加０﹒６％。其中港股通成交３６７﹒７億元，佔總成交
２１﹒４％。

＊京交所立，港交所驚＊

　　受到獲納入「深港通」下的港股通股票名單的刺激，快手連續第二日上升，今天股價升２﹒
０４％報９０﹒１５元，北水淨買入６﹒６億元。中國移動跌０﹒５２％報４８﹒２５元，北水
淨買入４﹒５億元。華潤電力無升跌報１９﹒９２元，北水淨買入４﹒１億元。騰訊控股昨天回
購２１萬股，每股介乎　４９３﹒２至４９８﹒４元，涉資１﹒０４億元，但騰訊股價今天仍跌
１﹒６１％報４８８元，北水淨賣出７﹒９億元。內地宣布將設立北京證券交易所（京交所），
消息令港交所股價受壓。港交所股價今日跌２﹒１７％報４８７﹒６元，北水淨賣出７﹒８億元
。中芯國際升０﹒４２％報２４﹒０５元，北水淨賣出４﹒１億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　快手　　　　　　（０１０２４）　　　　　　６﹒６０
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　　４﹒４７
　　華潤電力　　　　（００８３６）　　　　　　４﹒０６
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　　２﹒７０
　　吉利汽車　　　　（００１７５）　　　　　　２﹒５７

　　淨沽出最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　－７﹒８７
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　　－７﹒７８
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　－４﹒１２
　　贛鋒鋰業　　　　（０１７７２）　　　　　－１﹒８９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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