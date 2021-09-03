壹傳媒接聯交所復牌指引函件，若明年１２月中不能復牌將被除牌

《經濟通通訊社３日專訊》壹傳媒（００２８２）公布，該公司已於今年８月３１日接獲聯

交所上市科內容有關其中包括復牌指引的函件，倘公司於明年１２月１６日前未能補救導致其暫

停買賣的所有問題、達成復牌指引及完全遵守上市規則，以令聯交所信納及恢復其股份買賣，則

上市科將建議上市委員會著手取消公司上市地位。



＊未能確定具足夠水平營運，以保證其持續上市地位＊



壹傳媒股份於今年６月１７日上午九時正起於停牌，並將繼續暫停買賣，直至另行通知。

該函件指，於６月１７日，聯交所要求公司提供公司是否仍然保持足夠水平的營運及資產的

詳細評估，以保證其持續上市地位。儘管聯交所多次要求，公司仍未能提供實質答覆。鑑於上述

，已引起下列問題，包括公司可能未能遵守上市規則第８﹒０２條，該條規定公司須遵守其註冊

成立地（香港）的法律，作為繼續上市的基貴條件。另外，公司董事可能未能履行上市規則第３

﹒０８條規定履行誠信責任及應有技能、謹慎和勤勉行事的責任，以及未能履行第３﹒０９條規

定具備個性、品格並證明其具備足夠的才幹。



＊公司未能按例刊發全年業績＊



另外，公司未能按上市規則的規定刊發２０２１年年度業績，聯交所未能監察公司的業務活

動、經營狀況及財務表現，以評估其是否遵守其在上市規則第１３﹒２４條的持續上市責任。鑑

於公司無法就其遵守該規則的情況提供評估，以及其已停止在香港的業務並已簽署出售其經營台

灣蘋果日報線上版的意向書，於上述背景中提到的其他發展情況中，該問題尤其需要關注。

聯交所指，根據第６﹒０１Ａ條，倘任何證券暫停買賣已持續１８個月，則聯交所可能取消

其上市地位。就公司情況，１８個月期限將於２０２２年１２月１６日屆滿。（ｃｗ）

