《本港經濟》８月ＰＭＩ回升至５３﹒３創七年半高位

《經濟通通訊社３日專訊》市場研究機構ＩＨＳ Ｍａｒｋｉｔ公布，經季節調整後，香港

採購經理指數（ＰＭＩ）由７月的５１﹒３回升至８月的５３﹒３，顯示香港私營經濟連續７個

月好轉，增長率也是２０１４年２月以來最高。



＊整體營商信心向上＊



期內，產量與新增訂單量連升５個月，同踞多年以來高位，受訪者普遍認為，這不但受惠於

消費券，還因感染個案減少，有利於經濟活動推展有關。由於疫情回穩，整體營業信心轉強，企

業較上月更看好未來１２個月的產出前景，惠及就業水平突破三個月跌勢，８月份維持穩定。



＊產品價格連續第四個月上升＊



計及中國內地的外銷市場，整體依然疫弱，８月份已連續第３個月下跌，主要因疫情反覆所

致。由於投入品價格與薪資成本同時上升，企業８月份整體投入成本持續加重，薪資通脹亦是

２０１９年６月以來最高速的攀升，這與企業缺乏熟練人手有關。企業繼續將部分成本轉嫁客戶

，產品價格連續第四個月上升，升幅更是２０１１年８月以來最大。

ＩＨＳ Ｍａｒｋｉｔ經濟部副總監Ｊｉｎｇｙｉ Ｐａｎ表示，最新數據顯示經濟因疫情

回穩而持續向好，加上近期推出消費券等政策，促使訂單需求與產量攀升，但供應鏈仍是８月報

告的主調，供應商延長交貨期，投入成本上漲，推動８月份產品價格急劇飛升。（ｃｌ）

