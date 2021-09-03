【新冠疫苗】據報港機工程要求員工簽疫苗聲明

《經濟通通訊社３日專訊》國泰航空（００２９３）據報已開始對拒絕接種新冠疫苗的機組

人員展開紀律處分程序。而負責飛機維修的港機工程亦要求員工簽署聲明，有關聲明提及員工若

未能符合機管局對接種疫苗的要求，其就業機會將不獲保證。

港機回覆Ｎｏｗ新聞台的查詢時稱，超過九成員工已預約或完成接種疫苗，如果情況許可會

適當地為員工調配工作。（ｃｌ）

