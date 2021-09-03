【夜期時段】即月期指最新報２５８３２點，跌１３點，低水７０點

《經濟通通訊社３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５８４２點，跌３點，低水６０點

，最新報２５８３２點，跌１３點，低水７０點，合約成交１１４張。

即月國指期貨在夜期時段開市報９２８２點，跌１點，低水１０點，最新報９２７５點，跌

８點，低水１７點，合約成交２２８張。



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