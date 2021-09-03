【港所減費】張華峰：港交所表達部分誠意，冀提供更多優惠

《經濟通通訊社３日專訊》港交所（００３８８）去信券商，宣布推出兩項優惠計劃，包括

擬向券商提供月費折扣計劃，以及今年１０月推出內地市場數據推廣計劃。

立法會金融服務界議員張華峰表示，很感謝港交所行政總裁歐冠昇體諒業界經營環境，亦多

謝財經事務及庫務局協助和支持，宣布推出「折扣計劃」和「推廣計劃」兩項優惠，這亦正面回

應了他一直要求降低券商的營運成本的訴求，期望港交所及證券商日後能繼續緊密合作，在配合

國家十四五政策之下，繼續為香港國際金融中心作出貢獻。

張華峰對《經濟通通訊社》表示，港交所此舉表達出部分誠意，但坦言「幫唔到幾多」，但

亦算是一個開始，他認為港交所應以經紀為合作夥伴，讓雙方的利益能綑綁在一起，以達致最好

的經濟效益，希望未來港交所能提供更多優惠，現時的優惠在營運上不會有太大幫助。



＊每家券商可免費獲贈３００個串流報價單位＊



港交所表示，在內地市場數據推廣計劃上，每家券商可在１２個月免費獲贈每月最多３００

個訂戶單位的移動應用證券串流報價服務，供內地客戶使用，張華峰指出，港交所經過周詳考慮

，作出上述計劃，他認為有關計劃中提供最多３００個內地手機訂戶單位並不是小數目，希望將

來港交所與業界能有更多溝通及交流。（ｂｎ）

