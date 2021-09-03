【香港政情】熱血公民２名區議員辭任，主席鄭松泰宣布即日起解散

《經濟通通訊社３日專訊》政府上月２６日裁定熱血公民主席鄭松泰不符合選舉委員會界別

分組選舉嘅候選人資格，宣布鄭即時喪失立法會議員資格。鄭松泰今日在Ｆａｃｅｂｏｏｋ發聲

明，宣布熱血公民解散。

鄭松泰指出，２０１６年「永續基本法」運動失敗告終，熱血公民以「克勤小物」為宗旨，

繼續走入社區，以不同方式宣揚理念，努力為香港人打拼。縱然得到眾多同路人支持，但該黨面

對目前已無政治進路的現實，宣布由即日起解散。



＊２名區議員辭任，料難逃ＤＱ命運＊



另現任區議員黃兆健及王頴思都預料難逃ＤＱ命運，一同辭去區議員一職。大埔區議員黃兆

健宣布，辭任該區的運頭塘民選議員議席，即時生效。他在社交平台提到，由於近年香港政治形

勢急速變化，有感議政空間減少，故作出決定。他認為建設香港不限於從政，守護大家珍惜的人

和事，相信可在不同崗位為香港服務。

王頴思亦於今日辭去元朗區逸澤民選區議員一職，所有地區服務包括辦事處、聯絡電話、

Ｆａｃｅｂｏｏｋ專頁亦都會中止。他感謝街坊、地區人士及不同組織，甚至辦事處幾位同事和

義工等支持，得以凝聚和發揮，建立了難能可貴的友誼和互助連繫，又提到過去的工作能夠將其

社工專業知識應用出來，幫助有需要的街坊，令自己獲益良多、感受至深。（ｈｙ）（ｚｚ）

