《股市一周》科技股連升兩周，港股全周升４９４點守２０天線

《經濟通通訊社３日專訊》本星期內地監管政策消息相對減少，市場逐步消化，科技股繼續

借勢反彈；強勢股強者越強，新能源相關股續有炒作。恆指連續第二上升，全周升４９４點，收

報２５９０１點，繼續穩守十天線（約２５６７９點）及二十天線（約２５８６０點）。全周平

均成交１７４９﹒９億，按周升一成三，反映市場好淡資金正在角力。

周一（３０日），聯儲局主席鮑威爾放鴿，美股隔晚造好，港股全日升１３１點或，收報

２５５３９點。

周二（３１日），內地公布８月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）遜預期，但中概科技股造好

，加上尾市在ＭＳＣＩ換馬下恆指挾升，全日收報２５８７８，揚３３９點。

周三（１日），恆指先跌後升，科技股表現繼續靠穩，全日升１４９點，收報２６０２８點

。

周四（２日），科技股繼續反彈，惟其後升幅大為收窄，全日升６２點，收報２６０９０點

。資金繼續於新能源股炒作，基建股亦見資金追捧。

周五（３日），隔晚內地宣布將設立北京證券交易所（京交所），科技股回吐，加上賭股、

地產股及金融股走低，港股全日收報２５９０１，跌１８８點。

恆指本周在２５１１０至２６３５９點間波動，上下波幅１２４９點，全周升４９４點或

１﹒９５％，收報２５９０１點；國指本周在８８４７點至９４３４點間波動，上下波幅５８７

點，全周升３３３點或３﹒７３％，報９２９１點；科指本周在６２８７至６９０７點間波動，

上下波幅６２０點，全周升４０６點或６﹒４３％，報６２８７點。



＊科技股普遍連續第二周反彈＊



科技股氣氛轉好，有見資金撈底，本周普遍反彈。美團（０３６９０）升８﹒８％，報

２４４﹒８元；內地出台政策限制未成年人打機時間，惟騰訊（００７００）升４﹒６３％，報

４８８元；阿里巴巴（０９９８８）跌５﹒７７％，報１６４﹒９元；快手（０１０２４）升

２６﹒１７％，報９０﹒１５元。

近日發改委公布，《污染治理和節能減碳中央預算內投資專項管理辦法》（發改環資規

〔２０２１〕６５５號）規定，加上有大行料內地將允許電價上調，新能源股繼續跑贏大市。龍

源電力（００９１６）全周升１３﹒８４％，報１６﹒１２元；潤電（００８３６）升

１４﹒４２，報１９﹒９２元；新天綠色（００９５６）升１９﹒５６％，報５﹒４４元；信義

光能（００９６８）升５﹒５６％，報１８﹒２２元。

摩通指內地基建行業因應前景和成本改善，助改善基建股盈利能力及現金流，基建股有炒作

。中國建築（０３３１１）全周升１４﹒９３％，報７﹒１６元；中交建（０１８００）升

１４﹒３２％，報４﹒３９元；中鐵（００３９０）升１６﹒３１％，報４﹒３５元；中鐵建

（０１１８６）升１１﹒８４％，報５﹒４８元。



＊市場聚焦今晚美國公布８月就業報告＊



投資者等待今晚美國勞工部公布的８月份就業報告，以判斷聯儲局減買債步伐。重要數據方

面，下周將有歐元區、日本第二季ＧＤＰ數據、歐洲央行利率決議、消費者物價指數及生產者物

價指數等。（ｋｓ）

