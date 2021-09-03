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即市新聞

03/09/2021 17:03

《股市一周》科技股連升兩周，港股全周升４９４點守２０天線

　　《經濟通通訊社３日專訊》本星期內地監管政策消息相對減少，市場逐步消化，科技股繼續
借勢反彈；強勢股強者越強，新能源相關股續有炒作。恆指連續第二上升，全周升４９４點，收
報２５９０１點，繼續穩守十天線（約２５６７９點）及二十天線（約２５８６０點）。全周平
均成交１７４９﹒９億，按周升一成三，反映市場好淡資金正在角力。
　　周一（３０日），聯儲局主席鮑威爾放鴿，美股隔晚造好，港股全日升１３１點或，收報
２５５３９點。
　　周二（３１日），內地公布８月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）遜預期，但中概科技股造好
，加上尾市在ＭＳＣＩ換馬下恆指挾升，全日收報２５８７８，揚３３９點。
　　周三（１日），恆指先跌後升，科技股表現繼續靠穩，全日升１４９點，收報２６０２８點

　　周四（２日），科技股繼續反彈，惟其後升幅大為收窄，全日升６２點，收報２６０９０點
。資金繼續於新能源股炒作，基建股亦見資金追捧。
　　周五（３日），隔晚內地宣布將設立北京證券交易所（京交所），科技股回吐，加上賭股、
地產股及金融股走低，港股全日收報２５９０１，跌１８８點。
　　恆指本周在２５１１０至２６３５９點間波動，上下波幅１２４９點，全周升４９４點或
１﹒９５％，收報２５９０１點；國指本周在８８４７點至９４３４點間波動，上下波幅５８７
點，全周升３３３點或３﹒７３％，報９２９１點；科指本周在６２８７至６９０７點間波動，
上下波幅６２０點，全周升４０６點或６﹒４３％，報６２８７點。
　
＊科技股普遍連續第二周反彈＊
　
　　科技股氣氛轉好，有見資金撈底，本周普遍反彈。美團（０３６９０）升８﹒８％，報
２４４﹒８元；內地出台政策限制未成年人打機時間，惟騰訊（００７００）升４﹒６３％，報
４８８元；阿里巴巴（０９９８８）跌５﹒７７％，報１６４﹒９元；快手（０１０２４）升
２６﹒１７％，報９０﹒１５元。
　　近日發改委公布，《污染治理和節能減碳中央預算內投資專項管理辦法》（發改環資規
〔２０２１〕６５５號）規定，加上有大行料內地將允許電價上調，新能源股繼續跑贏大市。龍
源電力（００９１６）全周升１３﹒８４％，報１６﹒１２元；潤電（００８３６）升
１４﹒４２，報１９﹒９２元；新天綠色（００９５６）升１９﹒５６％，報５﹒４４元；信義
光能（００９６８）升５﹒５６％，報１８﹒２２元。
　　摩通指內地基建行業因應前景和成本改善，助改善基建股盈利能力及現金流，基建股有炒作
。中國建築（０３３１１）全周升１４﹒９３％，報７﹒１６元；中交建（０１８００）升
１４﹒３２％，報４﹒３９元；中鐵（００３９０）升１６﹒３１％，報４﹒３５元；中鐵建
（０１１８６）升１１﹒８４％，報５﹒４８元。
　
＊市場聚焦今晚美國公布８月就業報告＊
　
　　投資者等待今晚美國勞工部公布的８月份就業報告，以判斷聯儲局減買債步伐。重要數據方
面，下周將有歐元區、日本第二季ＧＤＰ數據、歐洲央行利率決議、消費者物價指數及生產者物
價指數等。（ｋｓ）

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