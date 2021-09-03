《鍾之日記》北京將設交易所，券商歡呼港所跌

《鍾之日記》９月３日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



８月財新中國服務業ＰＭＩ自去年５月以來首次跌入緊縮區間，供給、需求、就業等指標均

落於榮枯線以下，財新智庫高級經濟學家王喆表示，８月製造業、服務業景氣度雙雙下降，尤其

是服務業受影響更大。市場供給下降，需求承壓，出口亦面臨壓力。就業市場略有收縮，通脹壓

力較大。

國家主席習近平昨晚宣布將設立北京證券交易所，將北京存在已久的新三板升級。消息刺激

滬深股市高開且盤初情緒高漲，惟稍後公布的財新中國服務業ＰＭＩ失色，大市隨即掉頭向下，

滬綜指跌勢維持至收市，全日跌０﹒４３％，斷五連升，報３５８１﹒７３點，三千六得復失。

總結全周滬指升１﹒６９％連漲兩周，期內曾創兩個月新高。兩市全日成交額１５７３１億人民

幣，按日大增９﹒７％，連續第３３個交易日突破一萬億元。

Ａ股受壓，香江魚缸四日累彈６８２點後，今日回吐失守兩萬六關。恆指低開６７點，收報

２５９０１，跌１８８點或０﹒７２％。全日成交額１７２１億元。



＊京交所來得突然，港交所跌２％＊



習近平宣布設立北京證券交易所，中證監隨後為政策解畫，指將以現有的新三板精選層為基

礎組建北京證券交易所，未來的上市公司由新三板創新層公司產生，維持新三板基礎層、創新層

與京交所「層層遞進」的市場結構，同步試點證券發行註冊制。６６家新三板精選層公司目前市

值合共１９００億元人民幣。數據顯示，精選層企業上半年平均營收１﹒９９億元人幣，平均淨

利潤１７５６﹒５４萬元人幣，平均增長率分別為３５﹒７２％、３５﹒９２％，平均毛利率超

過３０％。

至於京交所日後會吸納哪些公司上市，除了創新型中小企之外，科技企業未來或又多了一個

融資通道。官媒《證券時報》發表頭版評論文章，提到京交所可以加快實施創新驅動發展戰略，

努力推動科技、資本與實體經濟高水平循環，或預示著京交所會吸納科技公司。

不過目前內地資本市場已經有科創板和創業板，再加上不少中概股到香港第二上市，京交所

的出現會否造成交易所定位重疊？另一家官媒《證券日報》發文指，中國將形成京、滬、深三地

交易所功能互補、各具特色、各顯優勢的證券市場新格局：京交所定位為「服務創新型中小企業

的主陣地」，滬深主板繼續為成熟的大中型企業服務，科創板為硬科技產業板塊的企業服務，創

業板為高新技術企業、戰略新興產業企業和成長型創新創業企業服務。港交所（００３８８）再

遇競爭對手，股價今跌２﹒２％，報４８７﹒６元。

中資券商股則個別走，中金公司（０３９０８）升３﹒２％，中國銀河（０６８８１）升０

﹒７％，華泰六八八六（０６８８６）升０﹒５％，中信証券（０６０３０）無升跌，海通證券

（０６８３７）跌０﹒５％。



＊阿里助「共同富裕」捐千億，股價縮水近４％＊



內地提出「共同富裕」理念，要求調節過高收入，「鼓勵高收入人群和企業更多回報社會」

後，內地企業紛紛響應。繼騰訊（０７００）早前宣布加碼至１０００億元人民幣支持內地共富

計劃後，競爭對手阿里巴巴（０９９８８）加入「共同富裕」群組，成立「阿里巴巴助力共同富

裕工作小組」，承諾投入１０００億元人民幣落實１０項行動，助力推動共同富裕。

彭博統計，截至８月底止兩周，至少７３家在香港、上海及深圳上市的企業，在申報文件使

用了「共同富裕」這個詞語，當中包括美團（０３６９０）。美團創辦人王興早前在微信朋友圈

指，美團的名字符合國策，指美是好的意思，團則是一起、共同，美加團便是一起更好，因此共

同富裕本身是植根於美團的基因。

科技巨頭出錢又出力，惟仍全線走低，阿里巴巴挫３﹒６％，美團（０３６９０）跌３﹒５

％，騰訊（００７００）跌１﹒６％，京東集團（０９６１８）跌０﹒９％。



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