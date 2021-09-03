【京交所】設新交易所利好券商股，申萬Ａ飆９％中金Ａ升４％

《經濟通通訊社３日專訊》國家主席習近平提出將繼續支持中小企業創新發展，深化新三板

改革，打造服務創新型中小企業主陣地，設立北京證券交易所，成為繼上海及深圳後內地第三個

證券交易所。

在習近平宣布消息之後，中證監隨即發布答記者問表示，京交所上市公司由新三板創新層公

司產生，維持新三板基礎層、創新層與京交所「層層遞進」的市場結構，同步試點證券發行註冊

制。６６家新三板精選層公司目前市值合共１９００億元。《中國證券報》梳理６６家精選層企

業的股東發現，有３０家Ａ股上市公司以直接或者間接的方式參與了精選層投資，類型包括母子

公司、上下游夥伴、財務投資等，其中更有１４家企業的股東為券商。

消息刺激券商板塊高開超過４％，目前升幅仍逾１％。第一創業（深：００２７９７）現價

漲停，申萬宏源（深：０００１６６）升８﹒６％，中金公司（滬：６０１９９５）升４％，中

信建投（滬：６０１０６６）漲３﹒５％，中國銀河（滬：６０１８８１）升２﹒９％，華泰證

券（滬：６０１６８８）升１﹒１％；

不過亦有券商股趁勢回吐，長城證券（深：００２９３９）跌２﹒６％，廣發証券

（深：０００７７６）跌２﹒３％，光大證券（滬：６０１７８８）軟０﹒１％。（ｅｙ）

