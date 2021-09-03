【新冠肺炎】上海兩地區今日起調為低風險地區

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３日上海專電》上海市疫情防控工作領導小組辦公室公布，
自９月３日零時起，將浦東新區川沙新鎮川環南路１０４９弄界龍花苑小區、鹽朝公路７９８號
錦江之星（東海鎮店）兩地區由中風險地區調整為低風險地區。調整之後，上海還有兩個中風險
地區。
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