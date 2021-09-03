【京交所】中證監：京交所以新三板精選層為基礎，服務創新中小企

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》國家主席習近平宣布設立北京證券交易所

，成為繼上海及深圳後內地第三個證券交易所。習近平未有提及細節和北京證交所的設立時間。

中證監隨即發布答記者問表示，中證監將以現有的新三板精選層為基礎組建北京證券交易所，進

一步提升服務中小企業的能力，打造服務創新型中小企業主陣地。

中證監指，建設北京證券交易所的主要思路是，嚴格遵循《證券法》，按照分步實施、循序

漸進的原則，總體平移精選層各項基礎制度，堅持北京證券交易所上市公司由創新層公司產生，

維持新三板基礎層、創新層與北京證券交易所「層層遞進」的市場結構，同步試點證券發行註冊

制。



＊堅持錯位發展，與滬深交易所互聯互通＊



在實施過程中，將重點把握好以下原則：堅守「一個定位」。北京證券交易所牢牢堅持服務

創新型中小企業的市場定位，尊重創新型中小企業發展規律和成長階段，提升制度包容性和精准

性。

處理好「兩個關係」。一是北京證券交易所與滬深交易所、區域性股權市場堅持錯位發展與

互聯互通，發揮好轉板上市功能。二是北京證券交易所與新三板現有創新層、基礎層堅持統籌協

調與制度聯動，維護市場結構平衡。

實現「三個目標」。一是構建一套契合創新型中小企業特點的涵蓋發行上市、交易、退市、

持續監管、投資者適當性管理等基礎制度安排，補足多層次資本市場發展普惠金融的短板。二是

暢通北京證券交易所在多層次資本市場的紐帶作用，形成相互補充、相互促進的中小企業直接融

資成長路徑。三是培育一批專精特新中小企業，形成創新創業熱情高漲、合格投資者踴躍參與、

中介機構歸位盡責的良性市場生態。



＊新三板精選層已吸引一批「小而美」企業掛牌交易＊



中證監稱，新三板自２０１３年正式運營以來，已發展成為資本市場服務中小企業的重要平

台。２０１９年以來，推出了設立精選層、建立公開發行制度、引入連續競價和轉板機制等一系

列改革舉措。精選層設立一年多來，總體運行平穩，各項制度創新初步經受住了市場考驗，吸引

了一批「小而美」的優質中小企業掛牌交易，為進一步深化改革、設立證券交易所打下了堅實的

企業基礎、市場基礎和制度基礎。

中證監表示，深化新三板改革設立北京證券交易所，不僅是實施國家創新驅動發展戰略、持

續培育發展新動能的重要舉措，也是深化金融供給側結構性改革、完善多層次資本市場體系的重

要內容。對於更好發揮資本市場功能作用、促進科技與資本融合、支持中小企業創新發展具有重

要意義。

中證監強調，中小企業能辦大事。中小企業在推動經濟增長、促進科技創新、增加就業等方

面具有重要作用。近年來，資本市場通過不斷深化改革，完善政策制度，持續提升服務中小企業

發展的質效。

