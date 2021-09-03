【京交所】粵開證券：京交所帶來五大投資機會，利好券商

《經濟通通訊社２日專訊》北京證券交易所昨日（２日）宣布設立。粵開證券策略團隊發表

評論稱，設立北京證券交易所將帶來五大投資機會。

首先，北京交易所設立直接利好新三板企業尤其是精選層企業。新三板精選層公司被視同上

市公司對待，投資者門檻有望進一步降低，有望迎來更多增量資金。建議投資者關注轉板預期較

強的精選層公司。同時創新層和基礎層企業作為北京證券交易所的後備力量，隨著未來北京證券

交易所的發展壯大，也將受到更多關注。

二是利好專精特新概念板塊。北京證券交易所設立的目標之一就是培育一批專精特新中小企

業。建議關注專精特新中的「配套專家」和「單打冠軍」標的。

三是利好創投板塊，尤其是北京區域創投企業。參考科創板設立帶動創投板塊上漲，北京證

券交易所成立或將再次啟動創投行情，建議關注優質創投企業尤其是北京區域優質創投公司投資

機會。

四是利好參股新三板企業的Ａ股上市公司。設立北京證券交易所將提升新三板優質企業的估

值，為參股新三板企業的Ａ股上市公司帶來更多投資收益，提升業績水平。

五是利好資本市場核心參與者券商，建議關注財富管理轉型領先的優質券商股投資機會。

（ｌｃ）

