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即市新聞

03/09/2021 09:00

【京交所】新三板半年報披露，６６家精選層公司平均淨利增３６％

　　《經濟通通訊社３日專訊》國家主席習近平宣布設立北京證券交易所，成為繼上海及深圳後
內地第三個證券交易所。習近平未有提及細節和北京證交所的設立時間。中證監隨即發布答記者
問表示，中證監將以現有的新三板精選層為基礎組建北京證券交易所，進一步提升服務中小企業
的能力，打造服務創新型中小企業主陣地。
　　目前有６６家新三板的精選層公司，市值１９００億元（人民幣．下同）。數據顯示，精選
層企業上半年平均營收１﹒９９億元，平均淨利潤１７５６﹒５４萬元，平均增長率分別為
３５﹒７２％、３５﹒９２％，平均毛利率超過３０％。
　　截至８月３１日，６９１２家新三板公司交出上半年成績單，共計實現營收７５３４﹒０６
億元，淨利潤３５７﹒０１億元，平均營收增幅為７６﹒９８％，平均淨利潤增幅為４６％。
　　受轉板、摘牌等因素影響，上半年新三板公司數量較去年上半年的８０６７家公司有所下降
，但由於市場加速出清影響，今年上半年新三板公司業績整體好於去年同期，其中實現盈利的公
司超過４４００家，佔比６４﹒５％，去年同期約６０％。（ｌｃ）

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