【新冠肺炎】全國昨新增確診２８宗，４例無症狀感染轉確診

《經濟通通訊社３日專訊》國家衛健委公布，昨日（２日）全國報告新增確診病例２８例，

均為境外輸入病例，含４例由無症狀感染者轉為確診病例（廣東２例，河南１例，四川１例）。

無新增死亡病例。新增疑似病例２例，均為境外輸入病例（均在上海）。當日新增治愈出院病例

７０例，解除醫學觀察的密切接觸者１８４８人，重症病例較前一日減少１例。

境外輸入現有確診病例６２０例（其中重症病例１例），現有疑似病例２例。累計確診病例

８３９５例，累計治愈出院病例７７７５例，無死亡病例。

截至昨日，全國現有確診病例９３５例（其中重症病例２例），累計治愈出院病例

８９３８３例，累計死亡病例４６３６例，累計報告確診病例９４９５４例，現有疑似病例２例

。累計追蹤到密切接觸者１１６５２７５人，尚在醫學觀察的密切接觸者１７０００人。

累計收到港澳台地區通報確診病例２８１８２例。其中，香港特別行政區１２１１３例（出

院１１７９９例，死亡２１２例），澳門特別行政區６３例（出院６０例），台灣地區

１６００６例（出院１３６９２例，死亡８３７例）。（ｗｌ）

