【加碼調控】廣州建立二手樓參考價機制，遠低市場均價，勢削成交

《經濟通通訊社３日專訊》廣州市住房和城鄉建設局日前發布通知，建立二手住房成交參考

價格發布機制，以規範二手住房市場交易秩序。

據內媒報道，官方參考價遠低於地產中介早前發布的成交均價，首批發布參考價有９６個屋

苑，ＣＢＤ所在的天河區佔超過一半，當中價格最高的保利心語花園，參考樓價為每平方米約９

﹒７萬元（人民幣．下同），而中介平台上顯示小區成交均價是約１５﹒４萬元。另一個珠江新

城的地中海花城灣小區，中介掛牌價是每平方米約１９﹒２萬元，上月參考均價是每平方米約１

７﹒５萬元，而廣州市住建局提供的參考價，只是每平方米約９﹒３萬元。

根據廣州市住房建局的《通知》，二手房參考價是由廣州市住房政策研究中心，按過去一年

二手住房網簽成交價格基礎，綜合考慮評估價格、周邊一手樓盤成交價格等因素形成，《通知》

要求房地產中介以及網絡信息發布平台，不得發布價格虛高的二手房源，並以參考價格作為業務

開展依據。



＊分析料措施對二手樓及下半年賣樓有一定影響＊



內媒報道，《通知》發出之後，廣州多間房地產中介的門市，紛紛將原本標示參考價的房源

價格表撤下。分析相信，當局發布二手房參考價後，銀行審批按揭亦會參照官方參考價，廣州二

手房成交價和量可能會雙雙下跌，一些私下亂漲價的操作亦會繼續被管控。

彭博行業研究亞太區房地產行業資深分析師黃智亮指，當局在多個城市實施「二手房參考價

」措施，加上內地早前連串調控政策，包括限購和限制租金升幅等，都是避免樓市過份炒賣。他

認為，雖然今次措施針對二手樓市場，但對內房下半年賣樓亦會有一定影響。（ｊｔ）

