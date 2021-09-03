【加碼調控】８月全國大中城市租金均價止漲轉跌，新房均價微跌

《經濟通通訊社３日專訊》諸葛找房數據研究中心發布的《８月全國大中城市租金均價報告

》顯示，８月，全國大中城市租金掛牌均價為每月平方米３５﹒８５元（人民幣．下同），環比

下跌０﹒２３％，同比上漲１﹒９４％，漲幅收窄０﹒６１個百分點。

４０城中，下跌城市數３１個，較７月增加１２個。８月租金環比上漲的ＴＯＰ ５城市為

保定、杭州、泉州、上海、洛陽，環比漲２﹒３１％、２﹒２９％、２﹒２２％、１﹒７２％、

０﹒９４％。８月租金跌幅前５城市分別是成都、煙台、北京、青島、溫州，環比跌幅為

２﹒９９％、１﹒２０％、１﹒１９％、１﹒１８％、１﹒０５％。

報告指出，整體來看，城市在完善租賃保障體系、加大住房供應等方面落實較穩，住房供應

緊張情形得以緩解，導致租金呈現下滑態勢，成都、北京等城租金水平下跌幅度較大。



＊８月重點監測６５城新房在線掛牌均價環比微跌＊



此外，５８同城、安居客發布２０２１年《８月國民安居指數報告》顯示，８月，全國重點

監測６５城新房在線掛牌均價為每平方米１７３６２元，環比下跌０﹒３２％，其中２７城新房

在線掛牌均價環比上漲。二手房在線掛牌均價每平方米１７０２０元，環比下跌０﹒０３％。截

至目前，已經有１０個城市落實二手房參考價制度，這其中，有６個城市掛牌價環比出現下降。

市場供應方面，５８安居客房產研究院統計數據顯示，８月全國新增掛牌房源量環比下跌０

﹒９％，一線城市均出現了不同程度的環比下跌情況。從全國範圍來看，烏魯木齊新增掛牌房源

量環比漲幅最高，達到５﹒７％；濰坊、銀川、合肥、保定排名緊隨其後。一線城市熱門板塊方

面，北京購房者對於密雲、良鄉、北七家、長陽和懷柔關注度較高；上海浦東、奉賢和閔行區仍

是最受消費者青睞的置業區域；廣州二手房熱門板塊中，新塘、新區、金沙洲、花都西和金洲備

受青睞；深圳的龍崗中心城、後海、大運、華僑城和丹竹頭是焦點板塊。（ｊｔ）

