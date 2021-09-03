【京交所】創投概念集體爆發，分析料建立京交所將再啟創投行情

《經濟通通訊社３日專訊》國家主席習近平提出將繼續支持中小企業創新發展，深化新三板

改革，打造服務創新型中小企業主陣地，設立北京證券交易所，成為繼上海及深圳後內地第三個

證券交易所。粵開證券策略團隊發表評論稱，設立北京證券交易所將帶來投資機會，其中之一是

利好創投板塊，尤其是北京區域創投企業。參考上海科創板設立帶動創投板塊上漲，北京證券交

易所成立或將再次啟動創投行情。

Ａ場創投概念集體爆發，創業黑馬（深：３００６８８）飆１６﹒４％，海泰發展

（滬：６０００８２）、城建發展（滬：６００２６６）、中關村（深：０００９３１）、京投

發展（滬：６００６８３）、納爾股份（深：００２８２５）等紛紛漲停，摩恩電氣

（深：００２４５１）飆９﹒１％，力合科創（深：００２２４３）、錢江摩托

（深：０００９１３）、宇信科技（深：３００６７４）亦大漲逾８％。

商務部研究院國際服務貿易研究所所長李俊表示，新三板企業中，有很多是高科技服務貿易

企業，資金需求量較大，金融服務改革舉措能更好幫助中小企業融資，促進科技創新發展，提升

服務貿易競爭力。（ｗｌ）



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