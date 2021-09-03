【大國博弈】被指向墨西哥出口芬太尼化學物質，中方斥違客觀事實

《經濟通通訊社３日專訊》美國去年中以走私芬太尼為由制裁多名中國人及一間中國企業後

，美國政界多番批評美中兩國官方合作不利，讓芬太尼非法交易屢禁不絕。據《路透》８月下旬

獲得的一份美國國會顧問報告顯示，美國緝毒局（ＤＥＡ）認為，中國走私者已從主要從事製造

芬太尼成品，轉為向墨西哥販毒集團出口芬太尼前驅化學物質，由這些集團製造非法芬太尼，並

進行成品的輸送。

對此，中國駐美國使館發言人周四（２日）稱，個別美國政客和媒體不斷炒作「美國芬太尼

主要來自中國」等不實內容，完全是不負責任和違背客觀事實的。截至目前，中方從未發現中國

已列管易製毒化學品流失至墨西哥的情況，也未接到墨方向中方通報查獲中方流失的列管化學品

。中方強調，這種不實指責和抹黑是對飽受芬太尼類物質濫用問題侵害的美國家庭的不負責任，

是對中美兩國廣大民眾的嚴重誤導，絲毫無助於美國解決其自身的毒品問題，應該盡快得到糾正

。

駐美使館發言人又指，中國政府始終對毒品問題堅持零容忍態度，嚴厲打擊製販毒等各類毒

品犯罪，並已率先對芬太尼類物質進行整類列管。２０１９年９月至今，美方未再查獲來自中國

的芬太尼類物質。另外，去年５月美國商務部將中國物證鑒定中心、國家毒品實驗室等列入實體

清單，中方已通過多種渠道向美方表達嚴重關切和抗議，敦促美方盡快糾正這一錯誤做法。

芬太尼是一種合成阿片類藥物，其效力是海洛因的５０倍。（ｗｌ）

