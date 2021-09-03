【重拳監管】高盛：近期監管非針對私企，關注加劇金融風險的創新

《經濟通通訊社３日專訊》高盛發表最新報告稱，盡管受到中國近期監管政策變化負面衝擊

的許多企業都在私營部門，但政府總體上並不是針對私企；政策收緊更多是在具體的領域，而非

針對企業所有制形式。鑒於投資者對中國政策制定過程缺乏了解，且中國政府同時追求多重政策

目標，因此溝通和協調就極其重要。倘若缺乏強有力的協調，經濟增長可能面臨持續的阻力。

報告指出，科技、創新和數字經濟已經成為決策者重點關注的領域，政府希望看到能增強中

國抵御外部供給限制能力、提高生產力的創新，而不是加劇社會不平等和金融風險的創新。



＊房產稅等政策工具不太可能在全國範圍內倉促實施＊



從中國近期傳遞的信息理解「共同富裕」，所謂「共同」就是在收入、財富和機遇面前更加

平等，所謂「富裕」就是要增加總產出，兩者都很重要。但高盛認為，如政府所言，分配政策既

困難又複雜，因此房產稅等政策工具不太可能在全國範圍內倉促實施。中國需要放寬財政和貨幣

政策以抵消行業監管收緊帶來的衝擊，盡管寬鬆程度可能有限。

報告並預計，８月中國宏觀數據料疲弱，但９月有所反彈，因為隨著國內新冠疫情基本得到

控制，社交和旅行等限制將逐步放寬；而在宏觀政策支持下，四季度經濟增速環比有望強勁。（

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