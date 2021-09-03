【聚焦人幣】人幣即期收升５２點子報６﹒４５６５，創５周新高

《經濟通通訊社３日專訊》美元跌至８月５日以來最低水平。人民幣兌一美元即期匯率（Ｃ

ＮＹ）今日收報６﹒４５６５，較上個交易日４時３０分收盤價升５２點子，兩連升，且創自７

月３０日以來５周新高。全日在６﹒４５３０至６﹒４６１４之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１９點子，報６﹒４４９０。

交易員稱，歐洲央行鷹派言論提振歐元，另外美國初請失業金人數向好，美指下探近一個月

低點，人民幣外部壓力緩解，但能否升破６﹒４５關口，仍需觀察，關注晚間美國非農就業數據

的影響。

中信證券研究所副所長明明最新報告認為，站在當前時點，美國經濟數據仍是喜憂參半

，Ｄｅｌｔａ病毒在歐美地區的爆發時間和拐點也出現錯位。考慮到歐央行面對日益上漲的通脹

率會採取何種措施依然存疑，預計美指在短期內或延續寬幅震蕩。傑克森霍爾（Ｊａｃｋｓｏｎ

Ｈｏｌｅ）會議後美國年內緊縮大概率落地，但加息預期有所降溫，預計後續美指仍缺乏持續

大幅上漲動能。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４５７７，較上個交易日升１７點子，實

現兩連升，續刷６月２９日逾兩個月新高。（ｊｔ）

