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即市新聞

03/09/2021 16:50

【聚焦人幣】人幣即期收升５２點子報６﹒４５６５，創５周新高

　　《經濟通通訊社３日專訊》美元跌至８月５日以來最低水平。人民幣兌一美元即期匯率（Ｃ
ＮＹ）今日收報６﹒４５６５，較上個交易日４時３０分收盤價升５２點子，兩連升，且創自７
月３０日以來５周新高。全日在６﹒４５３０至６﹒４６１４之間波動。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１９點子，報６﹒４４９０。
　　交易員稱，歐洲央行鷹派言論提振歐元，另外美國初請失業金人數向好，美指下探近一個月
低點，人民幣外部壓力緩解，但能否升破６﹒４５關口，仍需觀察，關注晚間美國非農就業數據
的影響。
　　中信證券研究所副所長明明最新報告認為，站在當前時點，美國經濟數據仍是喜憂參半
，Ｄｅｌｔａ病毒在歐美地區的爆發時間和拐點也出現錯位。考慮到歐央行面對日益上漲的通脹
率會採取何種措施依然存疑，預計美指在短期內或延續寬幅震蕩。傑克森霍爾（Ｊａｃｋｓｏｎ
　Ｈｏｌｅ）會議後美國年內緊縮大概率落地，但加息預期有所降溫，預計後續美指仍缺乏持續
大幅上漲動能。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４５７７，較上個交易日升１７點子，實
現兩連升，續刷６月２９日逾兩個月新高。（ｊｔ）

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