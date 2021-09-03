【人行操作】人行１百億逆回購利率持平，單日及全周淨回籠４百億

《經濟通通訊社３日專訊》人民銀行公布，今日進行的１００億元（人民幣．下同）７天期

逆回購中標利率持平，為２﹒２％。

公開市場今日有５００億元逆回購到期，即今日淨回籠４００億元。以全周計，淨回籠

４００億元。（ｗｌ）



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