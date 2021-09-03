【京交所】官媒評論：京交所將與滬深交易所功能互補、各顯優勢

《經濟通通訊社３日專訊》國家主席習近平宣布設立北京證券交易所之後，中證監發布答記

者問表示，京交所上市公司由新三板創新層公司產生，維持新三板基礎層、創新層與京交所「層

層遞進」的市場結構，同步試點證券發行註冊制。

京交所主要面向中小企，但有市場人士憧憬優質股甚至中概股可以落戶北京。官媒《證券時

報》發表頭版評論文章，提到京交所可以加快實施創新驅動發展戰略，努力推動科技、資本與實

體經濟高水平循環，或預示著京交所會吸納科技公司。

至於《證券日報》亦發表頭版評論，指適時設立京交所，為創新型中小企業提供更加便利、

更具包容性的融資和服務平台，早有醞釀，也是必要之舉。文章指，中國需要建設一個「面向中

小企業的證券交易所」，承載更大的融資規模，暢通資本流通機制，為中小企構建更為有力的信

用增長通道。

不過目前資本市場已經有科創板和創業板，如果京交所定位是創新型中小企的上市平台，會

否造成定位重疊？《證券時報》文章指，京交所將堅持服務創新型中小企業的市場定位，與滬深

交易所、區域性股權市場堅持錯位發展與互聯互通；《證券日報》文章則更進一步指，中國將形

成京、滬、深三地交易所功能互補、各具特色、各顯優勢的證券市場新格局：京交所定位為「服

務創新型中小企業的主陣地」，滬深主板繼續為成熟的大中型企業服務，科創板為硬科技產業板

塊的企業服務，創業板為高新技術企業、戰略新興產業企業和成長型創新創業企業服務。

（ｅｙ）

