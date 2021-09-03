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即市新聞

03/09/2021 16:50

【大國博弈】中國在世貿組織挑戰特朗普光伏面板關稅的訴訟被駁回

　　《經濟通通訊社３日專訊》美國前總統特朗普在２０１８年１月宣布對光伏面板實施４年的
關稅配額，限制進口數量，超過數量的部分加徵關稅。中國方面隨後向世界貿易組織（ＷＴＯ）
提出訴訟。不過，ＷＴＯ的一個爭端小組最新駁回了中國針對美國的太陽能電池板關稅提出的全
部四項指控。該小組周四（２日）發布報告稱，中國未能證明美國對特定晶體硅光伏電池進口採
取的保護措施與ＷＴＯ相關規定不符。
　　在北京，中國外交部發言人汪文斌在今日的例行記者會上回應稱，對ＷＴＯ的裁決表示遺憾

　　一家破產的美國太陽能製造商在２０１７年４月提起貿易訴訟，稱自己受到廉價進口產品的
傷害，這些產品主要來自亞洲。美國國際貿易委員會當年１０月認可了這個說法，為特朗普的決
定鋪平了道路。彭博數據顯示，中國供應商在２０１７年底向美國大量出口光伏面板，因客戶希
望避免繳納３０％的進口關稅。
　　在ＷＴＯ駁回的中國指控中，有一個指控稱美國未能在進口增加與嚴重損害之間建立必要的
因果關係。ＷＴＯ的爭端解決機構將在６０天內採納該小組的報告，除非美國或中國提出上訴。
（ｗｌ）

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