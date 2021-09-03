【聚焦數據】８月財新服務業ＰＭＩ降至４６﹒７，去年５月來首縮

《經濟通通訊社３日專訊》由於疫情在全國多地反復，８月服務業景氣度明顯回落，供給、
需求、就業等指標均落於榮枯線以下，顯示服務業出現實質性收縮。今日公布的２０２１年８月
財新中國通用服務業經營活動指數（服務業ＰＭＩ）錄得４６﹒７，較７月下降８﹒２個百分點
，自２０２０年５月以來首次落入收縮區間。
此前公布的８月財新中國製造業ＰＭＩ下降１﹒１個百分點至４９﹒２，兩大行業ＰＭＩ同
時回落，拖累８月財新中國綜合ＰＭＩ下降５﹒９個百分點至４７﹒２，自２０２０年５月以來
首次出現收縮，顯示中國生產經營活動總量重現下降。
這一走勢與統計局ＰＭＩ一致。統計局公布的８月製造業ＰＭＩ下降０﹒３個百分點至
５０﹒１，服務業商務活動指數下降７﹒３個百分點至４５﹒２，綜合ＰＭＩ產出指數錄得
４８﹒９，低於７月３﹒５個百分點，後兩者均為２０２０年３月以來首次落入收縮區間。
＊８月服務業供需不同程度萎縮，就業情況惡化＊
疫情反彈影響了服務業的正常生產經營，８月服務業供給、需求出現不同程度收縮。生產指
數和新訂單指數１６個月以來首次低於榮枯線，其中供給較需求收縮幅度更大。服務業新出口訂
單指數維持在臨界點附近，顯示出口總體保持穩定，部分企業表示海外疫情反撲，抑制了國外客
戶需求。
供需同時收縮，導致８月服務業就業情況有所惡化，三個月來第二次錄得輕微收縮。受用工
收縮和疫情困擾，服務業積壓業務量連續第二個月呈上升趨勢，但積壓率較７月有所放緩。
服務業投入品價格持續上升，銷售價格略微回落，通脹壓力仍在。８月服務業投入價格指數
繼續位於擴張區間，但上升幅度減弱，為２０２０年９月後次低。投入成本上揚，原因包括用工
成本增加和疫情導致的運費上升。服務業銷售價格指數曾在７月明顯上升，８月降至收縮區間，
但降幅有限，顯示疫情導致的市場需求疲弱限制了企業議價空間。
＊服務業經營預期指數回落，出口面臨壓力＊
調查顯示，市場對未來一年依然保持樂觀態度，但服務業經營預期指數較７月有所回落，低
於該指數長期均值超３個百分點。受訪企業希望疫情能夠快速得到有效控制，從而提振未來的經
營業績。
財新智庫高級經濟學家王喆表示，８月製造業、服務業景氣度雙雙下降，尤其是服務業受影
響更大。市場供給下降，需求承壓，出口亦面臨壓力。就業市場略有收縮，通脹壓力較大。官方
公布的７月宏觀數據低於市場預期，經濟下行壓力仍然較大，完善疫情防控措施、維持就業市場
穩定、做好保供穩價工作，仍需各方面統籌兼顧。（ｗｌ）
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