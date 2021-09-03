【ＦＯＣＵＳ】京交所橫空出世，聰明錢也講政治

【ＦＯＣＵＳ】中央深改委周二（３１日）「為中小企業創造廣闊的發展空間」餘音猶在，

國家主席習近平周四（２日）晚即宣布設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。

儘管中證監暫未明確京交所具體開鑼交易時間，但結合最高層７月鼓勵中小企業以「專精特

新」為方向辦大事的提法，以及國常會本周表態新增３千億（人民幣．下同）支小再貸款額度，

種種動作都指向將市場投機資金引導至實體投資，並在壓抑房地產之際創造新的「蓄水池」。



＊一鯨落而萬物生，中小企能辦大事＊



贏者通吃、平台壟斷、收入畸高、階層固化……種種被北京視作「共同富裕」的絆腳石，近

月在連環整治風暴中泥沙俱下；隨著寡頭、巨星紛紛跌下神壇，「一鯨落而萬物生」的受益者同

愈加清晰，正正是數千萬家被寄予「能辦大事」厚望的中小企。

繼中央全面深化改革委員會會議周二強調，強化反壟斷、深入推進公平競爭政策實施，為各

類市場主體特別是中小企業創造廣闊的發展空間後，更大的政策紅利最新揭盅－－繼上交所、深

交所之後，再設立第三間證券交易所「京交所」，明確以服務「創新型中小企」為市場定位。

據中證監的聲明分析，首批上市企業料為現時全國中小企業股份轉讓系統（俗稱「新三板」

）精選層的６６家公司，總市值近１９００億。以２０２０年計，上述公司平均淨利潤０﹒７５

億，平均營收６﹒６８億。



＊助攻「專精特新」，實現共同富裕＊



內地時隔逾３０年再推證券交易所，形成京滬深三足鼎立之勢，可謂深意多多。其一，當是

為「專精特新」中小企高質量發展提供新融資渠道，將市場投機資金引導至實體投資。

目前，被工信部認定為「專精特新小巨人」的精選層企業包括長虹能源、德瑞鋰電、星辰科

技、萬通液壓、觀典防務、泰祥股份、富士達、三友科技等約１０家，行業涉及新能源電池、無

人機、汽車發動機、智能電網等。

其二，則是提高股權融資在金融體系中的比重，降低整體槓桿水平，尤其是在壓抑房地產之

際創造新的資金「蓄水池」。

其三，自然離不開實現共同富裕。據ＩＤＣ（國際數據公司）數據，去年內地中小企業數量

達４５００萬家；另據國家統計局經濟普查數據，中小微企業吸納就業佔全部企業就業比重約八

成。換言之，中小企業充滿生機，有助改善普羅大眾收入。

年初至今，跟上證５０、科創５０的慘淡走勢相比，中證５００、中證１０００卻節節高升

，擁抱「小而美」，聰明錢從來也講政治。

