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即市新聞

03/09/2021 12:20

【ＦＯＣＵＳ】京交所橫空出世，聰明錢也講政治

　　【ＦＯＣＵＳ】中央深改委周二（３１日）「為中小企業創造廣闊的發展空間」餘音猶在，
國家主席習近平周四（２日）晚即宣布設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。
　　儘管中證監暫未明確京交所具體開鑼交易時間，但結合最高層７月鼓勵中小企業以「專精特
新」為方向辦大事的提法，以及國常會本周表態新增３千億（人民幣．下同）支小再貸款額度，
種種動作都指向將市場投機資金引導至實體投資，並在壓抑房地產之際創造新的「蓄水池」。

＊一鯨落而萬物生，中小企能辦大事＊

　　贏者通吃、平台壟斷、收入畸高、階層固化……種種被北京視作「共同富裕」的絆腳石，近
月在連環整治風暴中泥沙俱下；隨著寡頭、巨星紛紛跌下神壇，「一鯨落而萬物生」的受益者同
愈加清晰，正正是數千萬家被寄予「能辦大事」厚望的中小企。
　　繼中央全面深化改革委員會會議周二強調，強化反壟斷、深入推進公平競爭政策實施，為各
類市場主體特別是中小企業創造廣闊的發展空間後，更大的政策紅利最新揭盅－－繼上交所、深
交所之後，再設立第三間證券交易所「京交所」，明確以服務「創新型中小企」為市場定位。
　　據中證監的聲明分析，首批上市企業料為現時全國中小企業股份轉讓系統（俗稱「新三板」
）精選層的６６家公司，總市值近１９００億。以２０２０年計，上述公司平均淨利潤０﹒７５
億，平均營收６﹒６８億。

＊助攻「專精特新」，實現共同富裕＊

　　內地時隔逾３０年再推證券交易所，形成京滬深三足鼎立之勢，可謂深意多多。其一，當是
為「專精特新」中小企高質量發展提供新融資渠道，將市場投機資金引導至實體投資。
　　目前，被工信部認定為「專精特新小巨人」的精選層企業包括長虹能源、德瑞鋰電、星辰科
技、萬通液壓、觀典防務、泰祥股份、富士達、三友科技等約１０家，行業涉及新能源電池、無
人機、汽車發動機、智能電網等。
　　其二，則是提高股權融資在金融體系中的比重，降低整體槓桿水平，尤其是在壓抑房地產之
際創造新的資金「蓄水池」。
　　其三，自然離不開實現共同富裕。據ＩＤＣ（國際數據公司）數據，去年內地中小企業數量
達４５００萬家；另據國家統計局經濟普查數據，中小微企業吸納就業佔全部企業就業比重約八
成。換言之，中小企業充滿生機，有助改善普羅大眾收入。
　　年初至今，跟上證５０、科創５０的慘淡走勢相比，中證５００、中證１０００卻節節高升
，擁抱「小而美」，聰明錢從來也講政治。

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