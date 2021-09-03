《經濟通通訊社３日專訊》中文大學二號橋在前年１１月反修例風波期間爆發衝突，５名中
大生被控暴動罪及違反《禁蒙面法》等罪，５人今早全部被裁定暴動罪及違反禁蒙面法罪成。法
庭將會在１０月１９日聽取求情及判刑。
５名被告是劉晉旭、符凱晴、高志斌、陳歷釋及許貽顓。
案情指，有示威者於中大二號橋向吐露港公路，投擲雜物及向警方投擲汽油彈，警方施放催
淚彈驅散，其後當場拘捕該５名被告。（ｃｌ）（ｚｚ）
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03/09/2021 12:35
【修例風暴】中大二號橋暴動案５人罪成，下月１９日判刑
《經濟通通訊社３日專訊》中文大學二號橋在前年１１月反修例風波期間爆發衝突，５名中
大生被控暴動罪及違反《禁蒙面法》等罪，５人今早全部被裁定暴動罪及違反禁蒙面法罪成。法
庭將會在１０月１９日聽取求情及判刑。
５名被告是劉晉旭、符凱晴、高志斌、陳歷釋及許貽顓。
案情指，有示威者於中大二號橋向吐露港公路，投擲雜物及向警方投擲汽油彈，警方施放催
淚彈驅散，其後當場拘捕該５名被告。（ｃｌ）（ｚｚ）
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