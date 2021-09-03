《日入而息》港交所向券商推兩項優惠，京東購中國物流資產控股權

《今天重點》﹡中證監將就京交所基礎制度安排向社會公開徵意見；京交所新增上市公司源

於新三板掛牌創新層公司；做好基礎準備工作確保京交所順利開市；京交所

新股不設漲跌幅限制，會評估投資者門檻；京交所退市公司符合條件可退到

創新層和基礎層

﹡港交所（００３８８）向券商提供月費折扣計劃，贈免費串流報價單位；張

華峰稱港交所表達部分誠意，冀提供更多優惠

﹡京東（０９６１８）以每股４﹒３５元購中國物流資產控股權涉近４０億

﹡匯控（００００５）計劃繼續實行混合辦公模式，商務出差預算料減半；祈

耀年不擔心「共同富裕」理念，匯控續增聘內地財富管理人手

﹡壹傳媒（００２８２）接聯交所復牌指引函件，若明年１２月中不能復牌將

被除牌



《即日市況》﹡恆指低收１８８點報２５９０１，科指跌７２點報６７２８



《深滬股市》﹡滬指跌０﹒４％斷五連升，全周升１﹒７％連漲兩星期



《美元匯價》﹡若非農未如預期，美匯或下試９１﹒８０；歐元最新報１﹒１８７１╱

７６，日圓最新報１０９﹒９３╱９６



《公司業績》﹡包浩斯國際（００４８３）完成出售物業，宣派特別息１２﹒５仙



《公司資訊》﹡港交所（００３８８）向券商推兩項優惠，提供月費折扣及推內地市場數據

推廣計劃

﹡中再保（０１５０８）附屬出售物流資產組合套現逾６２億元

﹡中泛控股（００７１５）執董張喜芳辭任

﹡中國電信集團將安全、交通兩大科技公司落戶蘇州

﹡中銀香港（０２３８８）「一帶一路」基礎設施項目投資需求巨大，提供業

務機遇

﹡石四藥（０２００５）旗下附屬公司被河北省認定為「專精特新」中小企業

﹡希瑪眼科（０３３０９）投資深圳愛康健，涉及金額３﹒８５億元人民幣

﹡阿里巴巴（０９９８８）助力共同富裕工作小組成立，張勇任組長；

Ｇｌａｓｓ Ｌｅｗｉｓ反對蔡崇信進入阿里巴巴薪酬委員會

﹡傳京東（０９６１８）以每股約４﹒３５元收購中國物流資產

（０１５８９）控股權

﹡匯控（００００５）計劃繼續實行混合辦公模式，商務出差預算料減半；祈

耀年不擔心「共同富裕」理念，匯控續增聘內地財富管理人手

﹡藥明巨諾（０２１２６）旗下淋巴瘤藥品獲藥監局批准上市

﹡５１信用卡（０２０５１）趙軻辭任首席財務官，林銳康接任

﹡惠生工程（０２２３６）附屬就泰國製氫裝置訂立ＥＰＣＣ合同

﹡德益控股（０９９００）鄺俊銘即日起辭任財務總監

﹡希瑪眼科（０３３０９）目標２０２５年眼科醫院數量超５０家

﹡中梁控股（０２７７２）首八月合約銷售額升２３﹒３％

﹡上坤地產（０６９００）首八月合約銷售額約２０１﹒７億元人民幣

﹡中國石油（００８５７）副總裁凌霄辭任，即日起生效

﹡時代中國（０１２３３）８個月累計合同銷售額按年升２１﹒６％

﹡李嘉誠及李澤鉅再增持長實（０１１１３）１６２萬股

﹡壹傳媒（００２８２）接聯交所復牌指引函件，若明年１２月中不能復牌將

被除牌



《國企紅籌》﹡石化油服（０１０３３）子公司中標厄瓜多爾工程項目，中標金額約１﹒３

億美元



《神州民企》﹡茂業國際（００８４８）終止發行資產支持證券

﹡恆大（０３３３３）宣布恆馳五款新車完成夏季測試，「造車進入新階段」

；據報恆大被至少２間國內信託公司催還貸款

﹡中芯國際（００９８１）簽訂臨港合作框架協議，成立合資公司生產２８納

米芯片

﹡世茂集團（００８１３）８月合約銷售額按年減少１９％

﹡禹洲（０１６２８）首八月合約銷售額按年升９﹒１％

﹡碧桂園（０２００７）８月合同銷售額按年跌２５﹒８％



《中國要聞》﹡８月財新服務業ＰＭＩ降至４６﹒７，去年５月來首縮

﹡８月全國大中城市租金均價止漲轉跌，新房均價微跌

﹡原中證監主席助理張育軍病逝，已被立案偵查４年

﹡國資委表示支持上市公司引入持股５％以上戰投參與治理

﹡銀保監表示機構不得通過關聯交易進行利益輸送或套利

﹡曠視科技轉戰上海科創板、下周四上會

﹡中證監表示持續鞏固股票質押風險化解成效，嚴控增量

﹡商務部表示發展數字貿易，推進實施跨境服貿負面清單

﹡閻慶民稱提升投資者獲得感，抓好「三個持續」

﹡上期能源將國債納入保證金範圍

﹡財政部表示推動國家綠色發展基金重點投向長江經濟帶

﹡國務院發文推進自貿區投資便利，加大對港澳開放力度

﹡人行１００億逆回購利率持平，單日及全周淨回籠４００億；人行報告指維

護股債匯市平穩運行，嚴防外部風險衝擊

﹡上海市長表示歡迎ＭＳＣＩ公司續提升Ａ股在指數中權重

﹡內地８月乘用車銷量按月銳減１７﹒５％

﹡京東常態化高壓治理遊戲銷售，明確禁動森、ＧＴＡ等



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒１％，日本再捐阿斯利康疫苗給台灣



《其他消息》﹡中大二號橋暴動案５人罪成，下月１９日判刑

﹡林鄭下周率領多名官員前赴深圳出席深港高層會晤暨深港合作會議

﹡楊潤雄稱月中將統計學生人數，若發現長期下跌將擬定對策

﹡熱血公民２名區議員辭任，主席鄭松泰宣布即日起解散

﹡工聯會表示５０位成員參選選委會勞工界別，冀全部當選

﹡張華峰稱港交所表達部分誠意，冀提供更多優惠

﹡本港上半年港口貨物吞吐量按年下跌１６﹒４％

﹡海關高度關注美容集團停業令消費者蒙受損失，共接獲１５宗投訴

﹡唐英年續任西九文化區管理局董事局主席，任期兩年

﹡悅榕莊等暫停營業，消委會稱已接獲１２５宗投訴

﹡深股通額度全日用５２億，外資連續第十個交易日淨流入；滬股通額度全日

用６１億元，陸股通淨流入近７１億元

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒１３％，結束兩連跌

﹡港府任命三家私募股權投資機構為「香港增長組合」首輪普通合夥人



《大國博弈》﹡被指向墨西哥出口芬太尼化學物質，中方斥違客觀事實

﹡環境部表示中美討論推動氣變對話機制，促進務實合作

﹡外交部不置評菅義偉不尋求連任，冀中日關係穩定發展；外交部表示希望美

方搬掉中美氣變合作路上的「絆腳石」

﹡中國在世貿組織挑戰特朗普光伏面板關稅的訴訟被駁回



《京交所》﹡官媒評論指京交所將與滬深交易所功能互補、各顯優勢

﹡商務部李俊稱金融服務改革舉措更好幫助中小企融資

﹡創投概念集體爆發，分析料建立京交所將再啟創投行情

﹡上交所擁護支持新三板改革，將分享註冊制改革經驗

﹡中證監將就京交所基礎制度安排向社會公開徵意見；京交所新增上市公司源

於新三板掛牌創新層公司；做好基礎準備工作確保京交所順利開市；京交所

新股不設漲跌幅限制，會評估投資者門檻；京交所退市公司符合條件可退到

創新層和基礎層



《新冠肺炎》﹡本港新增４宗輸入個案，刪除５宗疫苗病毒株污染病例

﹡上海兩地區今日起調為低風險地區；明日起上海疫情中風險地區清零

﹡台灣新增２宗本土確診，獲日本四度贈疫苗證台日友好

﹡何栢良稱本港錄得２宗涉Ｍｕ變種病毒株輸入病例

﹡林正財稱若出現第五波疫情，可能推行類似健康碼措施

﹡據報港機工程要求員工簽疫苗聲明

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