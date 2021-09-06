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06/09/2021 11:43

【北交所】麥格理：北交所對中小企有利，港交所或受輕微影響

　　《經濟通通訊社６日專訊》國家主席習近平日前宣布設立北京證券交易所。麥格理發研究報
告指，北交所的成立目的是為了支持中小型企業發展、打開中國的資本市場以及壓抑經濟過度依
賴借貸，這與中國政府推行「共同富裕」和「資本市場改革」的路徑相符。中國證監會指出，北
交所將建基於現行新三板的「精選層」，同時試點基於註冊制的上市系統。報告認為對港交所
（００３８８）和上交所的科創板稍有負面影響，但有利於中小型企業於新三板上市，對券商經
紀和創投基金也有正面影響。
　　報告認為，中小企屬經濟發展重要一環，但反壟斷及原材料成本趨高均對中小企構成顯著影
響。六月初，中國大型企業製造採購經理指數（ＰＭＩ）與小型企業ＰＭＩ之間的差距逐步擴大
，伴隨著中小企的借貸需求上升。當局為求令經濟及就業率保持穩定，同時追求「共同富裕」目
標，中小企急需政策支持。
　　報告指出，新三板「精選層」現有的６６家公司料將轉移至北交所，而「基礎層」和「創新
層」部份優質的公司也有望轉到北交所，認為新政將惠及這些公司。報告同時認為，新政對以下
持份者有利，包括從事ＩＰＯ及經紀業務的券商；主營建設交易平台的公司如恆生電子
（滬：６００５７０）、歐派家居（滬：６０３８３３）；創投基金受惠於更多退出渠道；「專
精特新」中小企業等。對比轉到上交所或深交所上市，保留更多優質的新三板公司在北交所對流
動性的衝擊較低。（ａｃ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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