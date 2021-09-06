【北交所】麥格理：北交所對中小企有利，港交所或受輕微影響

《經濟通通訊社６日專訊》國家主席習近平日前宣布設立北京證券交易所。麥格理發研究報

告指，北交所的成立目的是為了支持中小型企業發展、打開中國的資本市場以及壓抑經濟過度依

賴借貸，這與中國政府推行「共同富裕」和「資本市場改革」的路徑相符。中國證監會指出，北

交所將建基於現行新三板的「精選層」，同時試點基於註冊制的上市系統。報告認為對港交所

（００３８８）和上交所的科創板稍有負面影響，但有利於中小型企業於新三板上市，對券商經

紀和創投基金也有正面影響。

報告認為，中小企屬經濟發展重要一環，但反壟斷及原材料成本趨高均對中小企構成顯著影

響。六月初，中國大型企業製造採購經理指數（ＰＭＩ）與小型企業ＰＭＩ之間的差距逐步擴大

，伴隨著中小企的借貸需求上升。當局為求令經濟及就業率保持穩定，同時追求「共同富裕」目

標，中小企急需政策支持。

報告指出，新三板「精選層」現有的６６家公司料將轉移至北交所，而「基礎層」和「創新

層」部份優質的公司也有望轉到北交所，認為新政將惠及這些公司。報告同時認為，新政對以下

持份者有利，包括從事ＩＰＯ及經紀業務的券商；主營建設交易平台的公司如恆生電子

（滬：６００５７０）、歐派家居（滬：６０３８３３）；創投基金受惠於更多退出渠道；「專

精特新」中小企業等。對比轉到上交所或深交所上市，保留更多優質的新三板公司在北交所對流

動性的衝擊較低。（ａｃ）



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