【高層大洗牌】京東易帥有啟示？專家料未來更多私企高層退居二線

《經濟通通訊社記者葉嘉兒６日報道》京東集團（０９６１８）業績後密密有消息，早前獲

女股神Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ掃貨，今日再公布易帥 主席兼首席執行官劉強東遜位，總裁一

職由京東零售首席執行官徐雷擔任，即時生效。專家認為，高層調動對公司影響不大，惟啟示未

來或陸續有大型企業出現高層退居二線、社區捐獻及三次分配消息，籲投資者需有心理準備。



＊京東系高層洗牌，對公司影響不大＊



京東集團今天早上公布，主席兼首席執行官劉強東退下總裁一職，將把更多時間投入到長期

戰略設計，年輕人才培養和鄉村振興事業。京東零售首席執行官徐雷獲升任為京東集團總裁，原

京東健康首席執行官辛利軍將接替徐雷原職位－－京東零售首席執行官，而金恩林則獲委任為京

東健康首席執行官。

以往集團高層更換總令人想入非非，甚或影響公司股價。光大新鴻基財富管理策略師溫傑今

早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》上為投資者打下「強心

針」。他認為，京東高層變動對公司營運影響不大，投資者不用對京東過慮。

事實上，徐雷、辛利軍及金恩林自２００９年至２０１４年陸續扎根京東，歷任京東系內多

個重位，熟悉集團運作。值得一提，雖然高層大洗牌，但徐雷升任新職務後，仍要繼續向劉強東

滙報各業務板塊的日常運營和協同發展。

且看今早市場反應確實不大，溫傑仍舊維持對京東的建議買入價為２７０元以下。京東集團

半日波幅只是８﹒２元，截至中午收市微升近１％報３１４﹒８元；京東物流

（０２６１８）升近３％至３４﹒８元，而京東健康（０６６１８）半日微跌不足１％，報７８

元。



＊共同富裕下，企業「人人自危」＊



國家主席習近平近日提出「共同富裕」後，市場憂慮中央持續向大型私企開刀，關注企業對

策。溫傑預料，未來將陸續有大型企業出現高層退居二線、社區捐獻及三次分配消息。

溫傑指出，早於京東高層調動前，騰訊（００７００）已率先豪擲５００億元人民幣啟動「

共同富裕專項計劃」。事關中央財經委員會的第十次會議上，強調要擴大中等收入群體比重，加

強對高收入的規範和調節，依法保護合法收入，合理調節過高收入。由此可見，「共同富裕」四

字無疑是易了名的監管措施，持續籠罩整個中資企業板塊。



＊溢價收購中國物流利好作用有待觀察＊



除了易帥，京東於周末亦有另一單收購消息值得關注，就是溢價７％增持一間物流設施供應

商 中國物流資產（０１５８９）。不過京東本來已是其股東及客戶，現時增持潛在利好作用有

多大？

溫傑認為，目前未能判斷收購的利好程度。不過，若單從中國物流資產停牌前價格及估值計

算，他認為京東收購作價不算貴，故此對中國物流資產或不算是利好消息。他以中國物流資產去

年的年度利潤６６６２萬元人民幣計算，收購價市盈率高達１８８倍，收購市賬率為

０﹒５２倍。不過，按公司截至今年６月底止，上半年期內利潤２﹒９６億元人民幣計算，收購

價市盈率大幅收窄至約３０倍。

溫傑提醒，京東目前持有中國物流資產約１０﹒６４％股權，完成交易後將增至約３７﹒０

２％，意味京東須提出全面收購，將該公司私有化，惟料對中國物流投資者而言，獲利空間相對

有限，投資者不宜過分憧憬。

