《盤後部署》港股料短期出現板塊輪動，新能源股或需食胡

《經濟通通訊社６日專訊》８月份非農業職位增長遠低於預期，市場料聯儲局今年內「收水

」減買債的步伐或減慢，港股今低開７４點報２５８２７點。其後科技股反彈，加上重磅股如港

交所（００３８８）、友邦（０１２９９）、中移動（００９４１）及內銀上揚，以及Ａ股走高

，帶動港股全日高見２６１７６點升２７５點。最終港股收報２６１６３點，升２６１點或升

１﹒０１％，主板成交１４６３﹒１７億元。國企指數報９３７１點，升７９點或升０﹒８５％

。恆生科技指數報６７７８點，升４９點或升０﹒７４％。

Ａ股方面，上證綜合指數報３６２１，升４０點或升１﹒１２％，成交６５４０﹒８６億元

人民幣。深證成份指數報１４５４６，升３６６點或升２﹒５９％，成交７７２０﹒６２億元人

民幣。



＊可繼續留意科技股及醫療股等＊



本日恆指反彈逾兩百點，筆者對短期大市看法稍為轉好。

首先，近期科技股龍頭走勢較預期好，如騰訊（００７００）及京東（０９６１８），目前

均處於短線阻力位置，但見有較多資金主動買入；加上二線科技股如移卡（０９９２３）及心動

（０２４００）等股見有資金博炒反彈，故不宜過分看淡科技股。

其二，中線市寬（股價高於５０天線比率與恆指）持續轉好。截至上星期五（３日），近六

日恆指升跌互見，惟市寬已連升六日，可視為利好後市訊號之一。

其三，新能源股近期的強勢，可歸結於國策支持及市場避險。惟近期不少新能源國策已相繼

公布，加上不少股份近月幾乎呈直線上升狀態，調整乃必然之事。對於新能源股，筆者見料短期

見頂，因是次炒作領頭羊如潤電（００８３６）已連續兩日呈衝高回落狀態，而東岳

（００１８９）本日出現大成交的大陰燭，上述兩者均出現射擊之星的利淡後市訊號；且見先前

捱沽的醫療股、金融本日見大幅反彈，是否意味資金再度輪動？絕對需要留神。

筆者建議新能源股有貨者可減倉獲利，並繼續留意科技股及醫療股等板塊。（ｋｓ）

