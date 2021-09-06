【北交所】中證監：培育成熟的北交所上市公司可到滬深所繼續發展

《經濟通通訊社６日專訊》中國證監會表示，對於在新三板創新層、基礎層培育壯大的企業

，鼓勵繼續在北京證交所上市，同時堅持轉板機制，培育成熟的北京證交所上市公司可以選擇到

滬深交易所繼續發展。

《人民日報》刊登對中證監有關負責人專訪並稱，北京證交所在融資額、交易量和估值水平

方面，預計將呈現與滬深交易所不同的特點；通過構建新三板基礎層、創新層到北京證交所層層

遞進的市場結構，強化各市場板塊之間的功能互補，不斷擴大資本市場覆蓋面，提高直接融資比

重。

北交所將探索建立適合創新型中小企業特點的發行上市制度和信息披露制度，同步試點證券

公開發行注冊制。主要是提供更加高效的公開市場融資交易服務，對創新層、基礎層形成示範引

領和「反哺」功能，激發新三板整體市場活力。

完善公開發行、定向發行融資機制，豐富市場融資工具，提供直接定價、詢價、競價等多種

定價方式，進一步貼合中小企業多元化需求。

此外，試點證券公開發行註冊制，將堅持以信息披露為中心，從中小企業實際情況出發，強

化制度針對性、精準性和包容性，壓實各方責任，提高違法成本，強化投資者保護，審核註冊各

項安排與科創板、創業板總體保持一致，把好「入口關」。（ｅｗ）

