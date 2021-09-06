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06/09/2021 16:48

【重拳監管】市監總局：有力有序強化競爭監管，加快修訂反壟斷法

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》國家市場監督管理總局局長張工在國新辦發
布會表示，市場監管部門有力有序強化競爭監管，堅決反對壟斷、防止資本無序擴張。要及時修
訂《反不正當競爭法》，加快修訂《反壟斷法》。堅持對各類市場主體一視同仁、平等對待，統
籌發展和安全、效率和公平、活力和秩序、國內和國際，進一步健全公平競爭法律制度體系，不
斷強化反壟斷反不正當競爭監管執法，注重競爭監管與行業監管協同聯動。
　　他指出，平台經濟在提升全社會資源配置效率、推動技術創新和產業變革、促進國內經濟循
環各環節貫通、提升人民群眾生活便利度的同時，平台壟斷、競爭失序、無序擴張等問題也逐步
顯現，不僅帶來影響市場公平競爭、抑制創新活力、損害中小企業和消費者合法權益、妨礙社會
公平正義等隱憂，甚至給數據安全、信息安全、經濟安全和社會公共利益安全帶來風險。市場監
管部門要著力規範平台經濟競爭秩序，促進平台經濟各類主體更加規範、更具活力、更重創新，
實現更高水平、更深層次、更可持續的發展。
　　市監總局還透露，今年上半年全國新設市場主體１３９４萬戶，基本恢復到疫情前的水平。

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