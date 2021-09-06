《午市前瞻》二十天線參考性不高，港股若今收企二萬六可繼續看好

《經濟通通訊社６日專訊》恆生指數半日收市報２６０３４，升１３２點或０﹒５１％，主

板成交８５７﹒３７億元。恆生中國企業指數報９３３２，升４１點或０﹒４４％。恆生科技指

數報６７１５，跌１３點或０﹒１９％。



＊聶振邦：水泥、基建股仍有炒作空間＊



受惠騰訊（００７００）造好，半日港股微升。華盛證劵分析師聶振邦向《經濟通通訊社》

表示，港股今日若能收企２６０００點以上，周內可上望２６５００點至２６８００點，否則回

落至２５８００點位置。他提到，二十天線有下行跡象，除非它回升，否則對指數而言參考性不

高。

水泥、基建股近來有炒作，聶振邦稱是出於內房金九銀十旺季，連帶上下游供應轋受惠，認

為兩個板塊均仍有炒作空間，海螺水泥（００９１４）上望５６元，潤泥（０１３１３）上望９

﹒５元至１０元。

他續稱，《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》推出，加大橫琴和澳門合作，理論上對濠賭

股較為受惠，但方案較為初步，因此賭股今日升幅不大。技術上銀娛（０００２７）上望５６元

至５８元；金沙（０１９２８）２８元至２９元。（ｎｓ）

