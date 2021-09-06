任志剛：中國成全球最大經濟體時間不太遠，市場應放心發展人民幣

《經濟通通訊社６日專訊》行政會議成員、前香港金管局總裁任志剛表示，打通國內的資本

流動和協助人民幣國際化是「十四五」規劃下香港發展金融的關鍵。他形容，現時外圍環境，正

如國家主席習近平所言，處於百年變局，「十四五」規劃當中，有很多地方可以令到國家，包括

香港，適應這個百年變局，而在金融層面主要有兩方面，包括香港如何協助國家打通資本流動，

以及香港推動人民幣國際化的角色，他呼籲業界好好把握，因為中國發展成為全世界最大經濟體

的時間不會太遠，市場應該放心發展人民幣。



＊＊打通兩個制度資本流動渠道，為香港發展金融關鍵＊



第一方面，是香港在國內國際雙循環的政策中，如何協助國家打通資本流動的角色。他認為

，《十四五規劃綱要》有一點非常有遠見，就是「破除制約經濟循環的制度障礙，推動生產要素

循環流轉和生產、分配、流通、消費各環節有機銜接」，最重要的生產要素就是資本，如果資本

流動有障礙便難以支持發展經濟，因此要更好發展經濟，便要確保資本流動可以暢通。在「一國

兩制」下，如何打通兩個制度的資本流動渠道，管理好風險，正是香港發展金融的關鍵。



＊利用大灣區作為先行先試「五通策略」＊



任志剛曾提出要利用大灣區，作為先行先試的「五通策略」：（１）資金流通；（２）貨幣

兌換流通；（３）貨幣流通（即港元可在內地使用，香港亦可使用人民幣）；（４）資金融通（

即無論銀行渠道、債券渠道及股票渠道，集資者及投資者均可自由在大灣區互動）；（５）金融

基礎設施聯通（即電子錢包可跨境使用，金融平台可隨時接受多種貨幣交易等）。如果能夠爭取

到在大灣區的金融機構，例如銀行，存款和貸款業務可以在大灣區內暢通進行，投融資及集資活

動的彈性便會大幅增加，創造更多業務機會。他補充，要妥善管理打通資本流動的風險，有不同

方法，包括項目管理、額度管理和單位管理。過往，特區政府在打通資本流動的工作上做了很多

工作，例如滬港通、深港通及債券通等，現在積極籌備的理財通也是一樣，香港要大力推動。



＊倡恆指成分股可使用人民幣進行買賣＊



第二方面，是香港推動人民幣國際化的角色。《十四五規劃綱要》第四十章有關人民幣國際

化的部分指出，「穩慎推進人民幣國際化，堅持市場驅動和企業自主選擇，營造以人民幣自由使

用為基礎的新型互利合作關係」。任志剛希望，在香港的離岸資本市場中自由使用人民幣。例如

恆生指數的６０隻成分股，同時有港元及人民幣的買賣價，讓市場可以選擇用港元或人民幣，這

樣人民幣國際化的進程便會走快一大步。

任志剛解釋，現時大部分恆生指數６０隻成分股的投資者只視有關投資為港元資產，但如果

有關成分股可以使用人民幣進行買賣，投資者便有機會視之為人民幣資產及財富儲存工具，而海

外投資者對這些資產的需求可能有所增加，帶來正面影響。

任志剛強調，若想香港保持國家的國際金融中心地位，必定要確保香港有處理人民幣交易的

能力，此舉有三大好處，包括提升香港國際金融中心地位；保持香港貨幣金融穩定；以及推動人

民幣國際化行一大步。（ｂｉ）

