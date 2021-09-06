【夜期時段】即月期指最新報２６０８６點，升７點，低水７８點

《經濟通通訊社６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６０８６點，升７點，低水７８點

，最新報２６０８６點，升７點，低水７８點，合約成交１４８張。

即月國指期貨在夜期時段開市報９３４１點，跌６點，低水３０點，最新報９３４９點，升

２點，低水２２點，合約成交１７２張。



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