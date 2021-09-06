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06/09/2021 19:16

【大灣區】林鄭冀各界把握前海和橫琴方案的機遇，推動建設大灣區

　　《經濟通通訊社６日專訊》行政長官林鄭月娥歡迎中央今日公布《全面深化前海深港現代服
務業合作區改革開放方案》和昨日公布《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》，並期望香港社會
各界在特區政府政策支持下，能積極把握前海和橫琴方案帶來的機遇，共同推動建設粵港澳大灣
區。
　　林鄭月娥表示，《前海方案》再次表明國家通過粵港澳大灣區發展，豐富「一國兩制」實踐
，深化改革、擴大開放，提升粵港澳合作水平的重大部署；並以現代服務業為切入點，進一步促
進粵港、港深合作，和推動香港更好融入國家發展大局。香港擁有「一國兩制」的體制優勢，以
及高度法治化、市場化和國際化的一流營商環境，亦是國際金融、航運、貿易中心和航空樞紐。
《前海方案》不但能充分發揮香港在高端專業服務業的固有優勢，助力提升前海深港現代服務業
合作區的功能，更能促進香港專業服務業的長遠發展。」
　　她續說，《橫琴方案》將為澳門產業多元化創造條件，並提供不少有利產業發展的措施，深
信香港商界和專業服務提供者都為此感到雀躍。自港珠澳大橋開通以來，港澳和港珠的距離已大
大拉近，為香港參與橫琴發展提供有利條件。在中央和廣東省支持下，港珠兩地機場正推進進一
步合作，提升空運和物流能力，相信也會有助橫琴的產業發展。（ｂｉ）

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