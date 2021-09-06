吉利汽車（１７５）８月總銷量按年跌２２％，首８個月升９％

《經濟通通訊社６日專訊》吉利汽車（００１７５）公布，８月總銷量為８８３４８部，按

年減少約２２％，按月減少約１１％。首８個月之總銷量為８１﹒７９萬部，按年增長約９％，

達至集團全年銷量目標１５３萬部的５３％。

集團指，８月雖受部分地區疫情和晶片供應全球短缺影響交付量，然而集團於８月的零售銷

量仍創歷史同期新高。８月份總銷量中，８２０１部為新能源和電氣化汽車，按年升約２４％。

出口量按年減少約２％至６２２５部。於中國市場總銷量為８２１２３部，按年減少約２３％。

吉利續指，８月轎車、運動型多用途車及多用途汽車的總銷量分別為２９７９２部、

５７２３７部及１３１９部。同期，集團領克品牌汽車的總銷量為６０３９部。今年首八個月領

克品牌汽車之總銷量為１３﹒２１萬部，按年增長約５２％。

另外，８月領克品牌汽車即「領克０１ ＨＥＶ」和「領 克０１ ＰＨＥＶ」出口至歐洲

市場之付運量為９００部，且領克品牌汽車首次實現出口付運至亞太地區。首８個月之總付運量

為５９４８部，而本年度累計實現以創新訂閱模式向歐洲市場的訂閱客戶合共交付１０００部汽

車。（ａｃ）

