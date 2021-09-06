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即市新聞

06/09/2021 18:22

吉利汽車（１７５）８月總銷量按年跌２２％，首８個月升９％

　　《經濟通通訊社６日專訊》吉利汽車（００１７５）公布，８月總銷量為８８３４８部，按
年減少約２２％，按月減少約１１％。首８個月之總銷量為８１﹒７９萬部，按年增長約９％，
達至集團全年銷量目標１５３萬部的５３％。
　　集團指，８月雖受部分地區疫情和晶片供應全球短缺影響交付量，然而集團於８月的零售銷
量仍創歷史同期新高。８月份總銷量中，８２０１部為新能源和電氣化汽車，按年升約２４％。
出口量按年減少約２％至６２２５部。於中國市場總銷量為８２１２３部，按年減少約２３％。
　　吉利續指，８月轎車、運動型多用途車及多用途汽車的總銷量分別為２９７９２部、
５７２３７部及１３１９部。同期，集團領克品牌汽車的總銷量為６０３９部。今年首八個月領
克品牌汽車之總銷量為１３﹒２１萬部，按年增長約５２％。
　　另外，８月領克品牌汽車即「領克０１　ＨＥＶ」和「領　克０１　ＰＨＥＶ」出口至歐洲
市場之付運量為９００部，且領克品牌汽車首次實現出口付運至亞太地區。首８個月之總付運量
為５９４８部，而本年度累計實現以創新訂閱模式向歐洲市場的訂閱客戶合共交付１０００部汽
車。（ａｃ）

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