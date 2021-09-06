《小傳日記》魚缸回升大發圍，馬交發展有好計，北交成立內券威

《小傳日記》魚缸今日回勇，終於無好似之前咁先升後跌，早市升完午市後繼續有力，全程

企穩條２０天線上面，最終收報２６１６３點，升２６１點或１巴仙，主板成交約１４６３億銀

。國企指數報９３７１點，升７９點或唔夠１巴仙。恆生科技指數報６７７８，升４９點或唔夠

１巴仙。

中央同國務院噚日就發布咗《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》，標誌橫琴開發進入粵澳

全面合作共商共建、共管共享的新階段，未來就可以促進澳門經濟多銀發展同提升澳門居民生活

就業。馬交相關概念今日跑出，信德（００２４２）升多過５巴仙，報２﹒４２銀；濠賭佬金沙

（０１９２８）升唔夠１巴仙，報２５﹒７銀；銀娛（０００２７）升唔夠１巴仙，報５０﹒８

５銀；永利（０１１２８）升唔夠１巴仙，報９﹒１１銀。

上星期阿爺宣布成立北交所，今日就公布更多細節，例如引入做市機制、實行混合交易機制

預留制度空間等等。內券佬繼續發威；中信建投（０６０６６）升近５巴仙，報９﹒７１銀；申

萬宏源（０６８０６）升近３巴仙，報２﹒１５銀；中金（０３９０８）升多過５巴仙，報２１

﹒８５銀；中信証券（０６０３０）升多過２巴仙，報２０﹒８銀。

今日仲係恆指季檢之後３隻新貴正式加入恆指首個交易日，信義玻璃（００８６８）升唔夠

１巴仙，報３１銀；李寧（０２３３１）升唔夠１巴仙，報１００﹒４銀；招行（０３９６８）

跌多過１巴仙，報６５﹒０５銀。

京東今日就公布劉強東退任總裁，原本京東零售首席執行官徐雷就接任總裁，而劉強東未來

就會專注長期戰略設計。京東（０９６１８）升多過１巴仙，報３１６﹒４銀；京東健康（０６

６１８）跌唔夠１巴仙，報７８﹒２５銀；京東物流（０２６１８）升多過３巴仙，報３５銀。

恆指守住２０天線，而家位於保力加通道中軸以上，未來一兩日有機會上望２６７００，不

過有無得再突破就難講，因為今日升２００幾點，但成交額都唔大，難保之後升勢，請請！



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