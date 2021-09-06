【債券通】債券通南向通傳國慶前啟動，最快本周公布詳情

《經濟通通訊社６日專訊》作為北水南下其中一條水喉「債券通」的「南向通」，消息指最
快會在本周公布更多詳情，十一國慶前啟動。不過，早前市場消息指，初期可投資的債券產品範
圍，主要是金管局債務工具中央結算系統（ＣＭＵ）託管的港元及人民幣債券。
而因為跨境結算安排等技術問題，開通初期的可交易債券產品不會包括美元債券，惟未知悉
最終會否有改變。（ｈｌ）
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