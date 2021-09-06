《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：北交所成立三大業務規則出爐

《經濟通通訊社６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



北京證券交易所首批業務規則徵求意見

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北交所首批業務規則５日公開徵求意見，主要內容包括：平移精選層進入條件作為北交所上市條

件；北交所不再實行主辦券商持續督導制度；對現金分紅比例不作硬性要求等。



北京證券交易所有限責任公司註冊成立

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國家企業信用信息公示系統官網顯示，北京證券交易所有限責任公司已完成工商註冊，成立及核

准日期為９月３日，由全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司１００％持股。



支持澳門在合作區創新發展財富管理等現代金融業

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中共中央、國務院近日發布《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》提出，支持澳門在合作區創新

發展財富管理、債券市場、融資租賃等現代金融業。降低澳資金融機構設立銀行、保險機構准入

門檻。





《上海證券報》



《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》發布

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中共中央、國務院５日發布的《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》賦予了橫琴四個新的戰略定

位：促進澳門經濟適度多元發展的新平台、便利澳門居民生活就業的新空間、豐富「一國兩制」

實踐的新示範等。



北交所上市、交易等三大基本業務規則出爐

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北交所開業前的制度建設、技術系統準備等各項工作，正在緊鑼密鼓地進行。昨日，構成北交所

基本業務規則的《股票上市規則（試行）》、《交易規則（試行）》、《會員管理規則（試行）

》向社會徵求意見。



一批金融對外開放新舉措呼之欲出

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中證監副主席方星海４日在２０２１年服貿會「中國國際金融年度論壇」上表示，中證監將堅定

不移推進高水平的對外開放，推出更多務實性開放舉措，包括：深化境內外資本市場互聯互通，

完善拓展滬倫通機制等。





《證券時報》



橫琴粵澳深度合作區建設總體方案發布

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中共中央、國務院近日發布《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》，對橫琴粵澳深度合作區的建

設作了總體安排，意味著橫琴開發進入粵澳全面合作共商共建共管共享的新階段。



北交所註冊成立，三大業務規則出爐

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國家企業信用信息公示系統官網顯示，北京證券交易所有限責任公司已於９月３日註冊成立，註

冊資本１０億元人幣。登記機關為北京市市場監督管理局，註冊地也是全國股轉公司的註冊地

北京金陽大廈。



新三板內涵外延持續深化

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設立北京證券交易所的消息宣布後首日，市場資金積極入市，精選層成交環比上升超２００％。

市場形成了普遍共識，即北交所的設立為完善資本市場對中小企業的金融支持體系指明了方向。

（ｌｃ）

