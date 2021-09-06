《鍾之日記》橫琴一出濠股漲，北水續捧港股通

《鍾之日記》９月６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



內地全速推進設立北京證券交易所工作，頒布多項諮詢文件，包括上市要求、交易規則、以

及內部管理要求。同時，北京證券交易所有限責任公司亦火速註冊成立。中證監表示，對於在新

三板創新層、基礎層培育壯大的企業，鼓勵繼續在北交所上市，同時堅持轉板機制，培育成熟的

北交所上市公司可以選擇到滬深交易所繼續發展。憧憬各市場板塊之間的功能互補，滬深股市今

日造好，滬綜指低開後隨即止跌回升，北交所概念、券商、白酒、醫藥等集體反彈，滬綜指全日

升１﹒１２％，收報３６２１﹒８６點，重上三千六關口；劉鶴力撐民營經濟，刺激深成指早段

低見１４１４５點後有買盤吸納，升２﹒５９，創業板指更飆４﹒０６％。兩市全日成交

１４２６２億元人民幣，連續第３４個交易日破萬億。外資全日循陸股通淨流入３３﹒８１億元

人民幣，連續第十一個交易日淨流入。



＊騰訊升３﹒５％，成交居首＊



美股上周五個別發展，港股今早則隨Ａ股做好，重上２６０００關。恆指低開７４點，報

２５８２７點屬全日低，開市後表現改善，倒升重上兩萬六，午後升幅擴大，曾飆逾２７０點，

見２６１７６點，收市報２６１６３，上升２６１點或上升１﹒０１％，主板成交少一成半至

１４６３﹒１７億元。藍籌股個別發展，重磅股各自發展，港交所（００３８８）正研設粵港澳

統一碳市場，股價收升２﹒１％，騰訊（００７００）據報申請註冊ＷｅＣｈａｔ Ｃｌｏｕｄ

商標，升３﹒５％，成交額１３４﹒０６億元居首。



＊橫琴粵澳研開放跨境金融，信德集團漲近６％＊



《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》發布，標誌著橫琴開發進入粵澳全面合作共商共建共

管共享的新階段。憧憬跨境合作帶來極大商機，擁有橫琴綜合發展項目的信德集團

（００２４２）造好，收升５﹒６８％，報２﹒４２元。濠賭股同樣有追棒，銀河娛樂

（０００２７）、金沙中國（０１９２８）升０﹒４％，永利澳門（０１１２８）升０﹒１％，

不過，美高梅（０２２８２）跌０﹒４％。

《方案》明確，橫琴粵澳深度合作區實施範圍為橫琴島「一線」和「二線」之間的海關監管

區域，總面積約１０６平方公里；明確橫琴合作區四個新的戰略定位分別是：促進澳門經濟適度

多元發展的新平台、便利澳門居民生活就業的新空間、豐富「一國兩制」實踐的新示範、推動粵

港澳大灣區建設的新高地。

廣東銀保監局表示，已成立了金融支持粵澳深度合作區建設的領導小組，為金融支持橫琴粵

澳深度合作區建設提出建言３０餘條。《方案》具體到金融業方面，明確了合作區金融改革、創

新、開放的新方向，對促進國家金融改革創新、推動金融業擴大對外開放、促進粵港澳大灣區金

融市場互聯互通具有重要意義。主要體現在「四個有力」：一是有力促進產業多元化。二是有力

促進澳門居民新家園建設。三是有力促進金融業更高水平的開放融合。四是有力促進「一國兩制

」新實踐。



＊１１股納入港股通，快手獲北水青睞漲３％＊



繼深交所上周在港股通納入快手（０１０２４）後，上交所、深交所再因應恆生綜合指數最

新調整，公布最新港股通調出調入名單。上交所宣布，９月６日會在港股通納入１１家股份，包

括快手、恆騰（００１３６）、中軟國際（００３５４）等焦點股份，也有和黃醫藥

（０００１３）、奈雪的茶（０２１５０）、時代天使（０６６９９）等半新股。

深交所於９月６日宣布最新調出調入名單，新增１４隻港股通新貴，不計與上交所重疊股份

，新貴有香港科技探索（０１１３７）熱門股份。

快手自上周四（２日）納入「深港通」後，成為北水連續兩個交易日淨買入最多的港股，資

金累計達到１０﹒６億元。快手股價連升三日，今日漲３﹒４％報９３﹒２元。

其他港股通新貴表現不一。時代天使升５﹒８％，恆騰升０﹒８％，和黃醫藥升０﹒９％；

奈雪的茶則跌超１％，中軟挫３﹒１％，香港科技探索走低４﹒８％。



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